Sobre la ampliación de la vía Panamericana

En ocasión de iniciarse próximamente los trabajos de construcción para la ampliación a seis carriles de la carretera Panamericana), desde La Chorrera (La Espiga) hasta San Carlos, quisiera hacer las siguientes consideraciones. Desde hace un año se han estado realizando diversos trabajos de reparación a todo lo largo del mencionado tramo. Los trabajos van desde la reposición completa de losas, hasta la remoción de carpeta asfáltica y su posterior reemplazo. En los últimos meses, en la subida de loma Campana se asfaltan los hombros, de manera que se ha habilitado un tercer carril.

Es un hecho cierto, que algunos de los tramos sobre los que se han hecho estas reparaciones estaban en avanzado deterioro, otros no tanto. Aceptando que los trabajos debían realizarse, no podemos menos que preguntar, ¿si la ampliación se hará próximamente, si era absolutamente necesario hacer todos los trabajos mencionados o si hubiese sido más práctico esperar los trabajos ya licitados? Además, ¿cómo se complementarán los trabajos realizados con los futuros, sin que se destruyan los primeros? ¿Se disminuirá de la ampliación, las actividades ya incluidas en las reparaciones terminadas, a fin de no incurrir en un doble gasto?

Lo que me llama la atención de la reparación en algunos tramos en el área de Capira, es que se removió la capa vegetal de las cunetas centrales de la vía, y se reemplazó por concreto. ¿En qué consiste mi asombro? Desde el inicio de su gestión, el titular actual del MOP mostró su desacuerdo con la costumbre panameña de construir cunetas centrales en esa vía. Incluso las ha llegado a catalogar como trampas de muerte, calificativo con el que estoy de acuerdo. En su lugar, él proponía colocar las barreras tipo jersey. Así propuso rediseñar algunos tramos de la ampliación Santiago-David, para eliminar la cuneta central y colocar los jersey. No sé si se ejecutó el cambio, porque no he visitado este proyecto.

En vista de lo anterior, las preguntas que me hago son las siguientes: si el ministro de Obras Públicas no está de acuerdo con las cunetas centrales y prefiere los jersey, ¿por qué se ordenó pavimentar estas cunetas? ¿No era lógico, esperar los trabajos de ampliación para eliminar las cunetas, e implementar los muros tipo jersey en esos tramos? ¿Al ordenar la pavimentación, nos indica que no se aprovecharán los trabajos de ampliación para eliminar, de una vez por todas, esas trampas de muerte? ¿Se seguirá haciendo este tipo de pavimentaciones en las próximas semanas, en otros tramos de esa vía?

Estas son algunas de las consideraciones e interrogantes que me surgen al observar los trabajos ya hechos y que se siguen haciendo en una vía que se ha decidido transformar totalmente en los próximos meses.

Las dejo plasmadas para que las tomen en cuenta, si les resultan de utilidad.