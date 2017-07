Los tres años del gobierno Varela

En las elecciones pasadas mi voto era para evitar una victoria Martinelli.

No voté por el presidente Varela debido a mi convicción sobre la efectividad de las encuestas que hasta ese momento habían sido certeras en Panamá y en el mundo. Admito que el equivocado fui yo. Hoy, las encuestas han fallado, no solo en Panamá, sino en la mayor parte del mundo. Es como si la mayoría de los encuestados en el mundo entero se hubieran juntado para mentirle a los encuestadores y reírse de ellos.

Este primer párrafo es para procurar convencer al lector de que mi análisis de los primeros tres años del gobierno Varela tiene una objetividad nacida desde el día de su elección.

La historia nos señala que todo gobierno pasa a la Historia por un logro o fallo (máximo dos) importantes. Arnulfo, por la Caja y el voto a a mujer.

Endara, por honradez y reconstrucción del país. De la Guardia, por la cédula y elecciones limpias, y otros logros. Al leer este artículo y adicionarle o restarle sus propias opiniones vayamos todos pensando cuál sera el legado del gobierno Varela.

Inicio con los positivos que veo en su gestión.

1) su vocación social es genuina. Panamá requiere de gobiernos con vocación social. Este país sigue siendo un país rico, lleno de pobres, lo cual es inaceptable. Bajo este renglón están los subsidios, que aun cuando altos, están en un % menor del gasto público, vivienda y sanidad e inversión en las comarcas. Como consecuencia, la pobreza ha bajado 3%.

2) Se dio el primer paso de la descentralización con (+ o -) $150 millones ahora cobrados directamente por los municipios vía el impuesto de inmueble. Los resultados son obvios, resaltándose la ciudad de Panamá, que con la buena acción del alcalde Blandón está visiblemente mejorada. Se redujo la concentración de poder presidencial, y el Gobierno está más cerca de los pueblos. Falta mucho, pero se dio el primer gran paso luego de décadas de retórica vacía.

3) Se continuó con el Metro 2 y está ya en ejecución el 3, con un plan para las próximas décadas; igual ocurre con el saneamiento de la bahía.

4) Se ha mantenido un crecimiento económico del 5 al 6.2% por año, que no es el insostenible de los dobles dígitos anterior, pero sigue siendo el mejor de buena parte del mundo, con una inflación de 0.4 al 1.2% que es envidia de toda América Latina.

5) Colón es un positivo importantísimo en este gobierno. La reconstrucción de Colón y el inicio - ¡por fin! – de Colón Puerto Libre, es quizás el avance social más impactante en un sector que era una bomba de tiempo esperando estallar.

6) Sin duda que el establecimiento de las relaciones con China Popular es un paso gigantesco en la dirección correcta para Panamá que ningún gobierno anterior se atrevió a tomar, dándole preferencia al de la reconocida política de la chequera corrupta de Taiwán.

7) El mejoramiento en la calidad profesional de embajadores dirigidos por la vicepresidenta y canciller, que entre otras produjo la solución del entuerto corrupto Finmeccanica/CD.

8) El logro de la Jornada Mundial de la Juventud y visita papal por darse, será un gran logro para el país en el aspecto reputacional y turístico.

Ahora veamos algunos puntos negativos:

1) En el combate a la corrupción hay que aceptar que ningún gobierno anterior había hecho tanto como este, pero también es cierto que nunca la corrupción ha sido tan masiva como en estos tiempos, imponiéndole un impuesto tan brutal como injusto a los pobres de nuestro país. Decimos que no pasa nada. Sí pasa. Tuvimos al dictador militar preso por 28 años hasta su muerte. Tenemos preso al expresidente de la Corte Suprema, y a un expresidente preso. No pasa todo lo que quisiéramos que pase, pero sí pasan cosas importantes. Lo más simbólico en la corrupción masiva que se dio fue Odebrecht y allí el Gobierno ha fallado y está fallando en forma importante: siguió contratando a la firma corrupta; no cooperó con los fiscales brasileños por año y medio por presiones de Odebrecht, dejando la supuesta independencia del Ministerio Público desnuda, que ahora se resiste a publicar – sin razón lógica – las delaciones y nombres de los coimeros nacionales, creando sospechas que minan su credibilidad.

2) La falta de reformar la Ley de Contrataciones Públicas, que es la puerta de entrada de la macrocorrupción, ésto no tiene explicación lógica para un gobierno honesto.

3) El manejo de sus dos nuevos magistrados, que reeligieron como presidente de la Corte al magistrado más cuestionado, fue un golpe importante a la credibilidad del Gobierno.

4) El manejo corrupto de la Asamblea por medio de dádivas, donaciones y cuanto acto corrupto posible existe, es una enorme mancha negra a este gobierno, que pretende hacer ver que había cambiado estas prácticas.

En una columna buenísima, Rodrigo Noriega indica – con razón – que la suerte también juega un papel; depende mucho quién fue el gobernante anterior. A Endara le tocó, después de los militares corruptos, reconstruir el país, y debido al exceso de ilusión el efecto fue desilusionante en su momento. A Varela le ha tocado seguir al autócrata ladrón y también tiene el problema del efecto desilusionante. Solo el tiempo le dio crédito a Endara. Varela apostará a lo mismo, pero le quedan tan solo dos años para corregir y terminar con un legado aceptable… eso si no sigue a Trump con la sandez de culpar a los medios de comunicación por su ineptitud mediática al ignorar lo que sabe toda gallina: si no cacarea el huevo, nadie se entera de que lo puso.

Ahora le toca a usted, respetado lector.