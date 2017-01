A la arquitectura joven

Hay quienes mantenemos contacto con otros más jóvenes, porque nos contagian de sus inquietudes y espontaneidad. Así mismo los mayores nos ofrecen su serenidad. Empezando el año, pienso en la juventud de la arquitectura panameña. Tanto el estudiante como el recién egresado confrontan algunas realidades que menoscaban su derecho a ejercer y competir en buena lid. Algunas parten desde los emprendimientos pequeños y otras desde las grandes contrataciones:

1. En el área metropolitana de Panamá, el proyecto de la casa, la vivienda unifamiliar, casi que ha desaparecido. Ese proyecto en el que se forjaron muchas prácticas incipientes, encuentra poco lugar.

2. Hay un contingente importante de no idóneos quitando espacio. Por una parte los hay estudiantes haciendo el papel de arquitecto o ingeniero residente, con títulos bordados en su camisa o estampados en su casco, o en su nombre de correo electrónico o su página web, que se hacen llamar arquitectos y no lo son. Y por otra los hay que ejercen sin tener la idoneidad en nuestro país, cuando tal vez la tienen en otro. Para ambos casos es importante que se exija el cumplimiento de la Ley 15 del 26 de enero de 1959 “Por la cual se regula el ejercicio de las profesiones de ingeniería y arquitectura”. No estoy en contra de la migración laboral; he ejercido en tres países y remotamente en otros, más allá de haber recibido becas de estudio y de viajes. Pero siempre en cumplimiento de las leyes del lugar.

3. Armar equipo para entrar en una licitación pública presenta un contexto muy complicado, en que en algunos casos los profesionales de mayor experiencia en su campo en el país se ven descalificados o accediendo a duras penas a calificar, y, en otras muchas, la conformación de consorcios resulta en que el arquitecto tenga un papel secundario en la asociación. Esto es entendible en las más grandes y ambiciosas obras públicas y estudios de preinversión que se están realizando, pero no debería ser regla.

Este marco de problemas ha llegado a llamar la atención hasta del departamento de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias, quienes han encontrado asesoría en la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA).

Sin embargo, no se puede plantear un panorama sin las luces y las sombras. Muchos cambios son positivos. Cuando personalmente decidí estudiar arquitectura en 1989, no se veía ni una mezcladora de concreto circulando. La construcción de viviendas en el país y la economía se encontraban en su punto más bajo en toda una década. Un colega, amigo de la familia, calificó en esa época la decisión de valiente.

Es bien conocido el auge de la construcción, que repuntó en el sector privado hasta 2008 y luego levantó vuelo con grandes proyectos de infraestructura pública. Hace poco la percepción pública era que los arquitectos eran de los mejores remunerados.

Mi mensaje a los jóvenes estudiantes que se preparan y a los colegas que engrosan las filas de la profesión, desde hace poco, es el siguiente:

a- Descentralízate. En 2004 me impactó una estadística del proyecto educativo Tuning, que decía que solo el 6% de los arquitectos estaba en el interior. Este país, que poco cambiaba, lo ha hecho mucho desde entonces y se ven grandes obras en las ciudades intermedias. También me he encontrado que allí se han profesionalizado las oficinas de ‘Ingeniería Municipal’ o direcciones de Obras, con colegas, pero encuentro que hay mucho campo. Se ve como mucha de la construcción de la campiña no encuentra un arquitecto que ponga a plomo y escuadra las paredes y se asegure que la pendiente de los techos sea la correcta, para decir lo mínimo.

También, eso les permitirá apoyar a sus ciudades, a no repetir los errores de Ciudad de Panamá, que se ve que está ocurriendo en David, Santiago, Chitré, Penonomé, para poner algunos ejemplos.

b- Piensa en ti. Conozco muchos jóvenes que, por priorizar los intereses de su empresa, no terminan su proyecto educativo, sea la licenciatura o maestría. Ese dinerito que hoy les llega puede ser insuficiente más adelante, no trunquen su ambición por la ajena.

c- Actívate en el gremio, es la única manera de tener alguna voz y más allá, incidencia. Hay lagunas generacionales en la conformación de la SPIA y el Colegio de Arquitectos y los invitamos a acercarse desde el capítulo de estudiantes para enterarse de temas normativos, mejores prácticas y tener la oportunidad de aportar, conocer y hacer valer su derecho profesional, y al mismo tiempo hacer valiosos contactos.

Hay siempre otras recomendaciones: viajar, bosquejar, leer, escribir, muchas cosas. Pero esos tres puntos se presentan como esenciales para el gremio del futuro en su conjunto. “Juventud, divino tesoro”, se ha dicho. El joven tiene el mundo a sus pies, pero el tiempo pasa muy rápido. Lo sabemos quienes hemos sido jóvenes por algún tiempo y tenemos experiencia.