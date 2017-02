De asentaderas al acantilado…

El título de hoy, si lo pongo como fue dicho originalmente, seguro que Liz me regaña… Tengo un gran amigo que cada vez que lee o escucha noticias que demuestran la clase de despelote en que se está convirtiendo el mundo en general, y Panamá en particular, suele expresar esa frase, que representa una muy buena descripción gráfica de lo que nos espera. Pero él suele usar una terminología más “cruda”, pero más clara.

Basta sintonizar un noticiero, abrir un periódico o buscar una noticia en internet, para darse cuenta de la clase de enredo en que se está convirtiendo nuestro diario vivir. Y no solo localmente. Desde hace dos semanas, cuando el tipo ese anaranjado llegó a la presidencia de Estados Unidos, no pasan 24 horas sin que haga alguna barrabasada que alborote a los gringos, al resto del mundo, o a ambos. El tipo ha resultado ser más peligroso que un tiroteo en un elevador. Desde el nombramiento de trogloditas en su entorno y Gabinete, hasta las medidas tomadas con sus decretos ejecutivos, parece que no hay días de tranquilidad en el horizonte cercano. Y dicen que los demás no tenemos derecho a opinar sobre sus locuras, porque no somos gringos, ni pagamos impuestos en Estados Unidos. Eso, es como decirle a un oncólogo que no puede tratar pacientes con cáncer de mama, porque él no tiene senos.

Lo de Panamá es un poco diferente, porque llevamos años retando nuestra capacidad de sorpresa. Cuando creemos que el sistema ya no puede hacer una tontería peor, sale alguien que nos demuestra que en ese capítulo es muy difícil superar a los panameños. En las últimas semanas, hemos tenido algunas como para llamar a Guinness a ver si por lo menos salimos en el libro de los récords.

En un discurso que pasará a la historia, nos dejaron claro que todo aquí es gratis. Tan gratis, que por momentos pareció que el dinero en Panamá crece en los árboles. De la nada, sacaron de la chistera una inversión de 4 millones para la reparación de mil casas en San Joaquín, donde “nadie va a tené que pagá na’a. Porque la plata comienza a aparecé por to’os la’os…¿Y pa’ quién es esa plata?… Pal pueblo, pa’ los jubilaos, pa’ San Joaquín, pa’ la gente humilde de este país”… Como era de esperarse, el discurso generó mucha incomodidad entre los pen… que pagamos los impuestos que financian esos regalos y la politiquería.

Como si aquello no hubiera sido suficiente, unos días después nos dan la noticia que “este país es mucho más rico de lo que parece”. Porque “cuando se aprieta, ¡cómo sale la plata!”. Y resulta, que quienes hemos criticado el discurso populista como forma de gobernar, somos “un par que quedan bravos, pero que gritan más que los millones que quedan contentos” con la regaladera. Y encima, “los que están recibiendo los beneficios de la apretada que se están pegando, tienen que salir a hablar, porque no se puede permitir que unos cuantos que no hicieron la cosas bien, definan a 4 millones de panameños”… Después de eso, la pregunta es ¿y yo qué no hice bien para ganarme este regaño?

Pero hay otras ramificaciones. De acuerdo con lo que parece significar esto, el dinero provendrá de los montones de millones que se recibirán al devolver las coimas que se pagaron durante los últimos tres gobiernos. Aunque en realidad es posible que solo se esté pensando en lo que se perdió desde el primer día del mes 27 del gobierno de Cambio Democrático, cuando todo se volvió corrupción, hasta el día que, “gracias a Dios”, tomó posesión el gobierno actual. Dinero que aún nadie nos ha explicado bien cómo va a regresar, tomando en cuenta que aquí, las investigaciones caminan menos que el caballo de un fotógrafo.

Pero digamos que el dinero regresa, como nos prometen…, en mi total ignorancia de los procesos administrativos de la administración pública, pregunto: ¿y ese dinero no debe pasar por la aprobación de presupuesto y los controles correspondientes, o pasa directamente a ser una partida discrecional para uso del Gabinete? Sería bueno que alguien lo explicara.

Pero, la nota positiva es ¿cómo ha sido posible que la Asamblea Nacional, tan criticada por muchas de sus acciones, haya sido capaz de desprenderse de intereses individuales y logrado, después de mucho diálogo, un consenso nacional para aprobar, en segundo debate, que el 20 de julio se declare “Día del Concurso Nacional de Violines Clímaco Batista Díaz”? De veras que es difícil entender cómo hemos podido subsistir más de un siglo de vida republicana sin contar con esta ley. Por suerte, con el paso del tiempo hemos ido aprobando legislación básica para crecer, como país. Igual fue en su momento con el Festival del Almojábano con Queso y el del Toro Guapo. Y aún está pendiente aquella propuesta de convertir el sancocho y las cutarras en símbolos nacionales. Confío en que no demoren mucho en aprobarlo, privándonos de tan vital norma.

Finalmente, leyes “irrelevantes” como las reformas electorales, para saber quién “invierte” en campañas políticas, o el proyecto 245, sobre el que no se ponen de acuerdo si es bueno porque agilizará los procesos, o malo porque servirá para dejar sueltos a un montón de ladrones, sigan en la gaveta. Y aquello de la educación sexual, ¿qué importa, si solo son 11 mil los niños que nacen anualmente de madres adolescentes? Mientras no lleguen a 20 mil, no debemos preocuparnos.

¿Ven ahora por qué mi amigo dice que vamos “de cu… pa’l barranco”? ¡Upss!... Espero que Liz me perdone. @drpichel