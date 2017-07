El auditorio del Centro Regional Universitario de Colón

Uno de los más importantes espacios físicos en el Centro Regional Universitario de Colón lo constituye el auditorio Dra. Victoria Jiménez de Ruiz. Este es parte del conjunto de estructuras que heredó la Universidad de Panamá, CRU de Colón, cuando pasaron a la jurisdicción panameña, tierras y edificios ubicados en la Zona del Canal.

Por los tratados Torrijos-Carter, en 1979, revirtió la escuela de Rainbow City, ubicada en la comunidad hoy llamada Arco Iris. Allí se albergaron: la escuela primaria y secundaria a las cuales asistieron los hijos de los trabajadores del Canal.

Al Centro Regional Universitario de Colón, pasaron: cafetería, piscinas, dos gimnasios, laboratorios de ciencias y aulas escolares y 14.9 hectáreas. Justo a la entrada aparece un monolito en honor a los trabajadores del Canal, a donde acuden anualmente los descendiente de los obreros constructores de esa vía a rendirle tributo a los esforzados hombres afroantillanos que hicieron posible una de las obras más grandes y trascendentes que hemos conocido: el Canal de Panamá.

Diríamos, que de todos los centros regionales universitarios, el de Colón estuvo en situaciones envidiables.

Obviamente producto del tiempo y del deterioro y por supuesto de malas políticas de mantenimiento se fueron afectando las estructuras, entre ellas el auditorio Dra. Victoria Jiménez de Ruiz, nombre dado en honor a una destacada docente universitaria colonense. Colón contó con un espacio cultural, añorado por mucho tiempo. No obstante, terminó cerrando sus puertas.

Durante la gestión administrativa del director del CRU de Colón, Prof. José V. Young, se pretendió restaurarlo sin ningún éxito.

Para su rehabilitación la Zona Libre de Colón dispensó recursos, los cuales fueron destinados a la Gobernación. El tiempo transcurrió sin que se entregara la obra. Un contratista realizó unos trabajos y hoy, hay serias dificultades para completar el pago en virtud de una serie de trabas burocráticas. En un momento se hizo una entrega ficticia en presencia de funcionarios de la Contraloría General de la República, de funcionarios del CRU de Colón y hasta una placa se puso.

Frente a esto hemos venido señalando que no era posible haber hecho “entrega” alguna disimulada o no, de un bien universitario-como el auditorio- que no había sido finiquitado. La preguntas son : ¿Porqué fue? ¿Qué ha pasado con los recursos dados por la Zona Libre de Colón? ¿Por qué no se ha terminado la obra? ¿Qué papel de fiscalización hizo la Contraloría? ¿Qué papel jugaron las autoridades universitarias a nivel nacional y local?, y ¿Cuál fue el rol del gobernador de la provincia de Colón? La presente y nueva administración universitaria de Colón junto con la actual gobernadora están haciendo muchos esfuerzos por salvar al auditorio del centro regional universitario, sin embargo, antes es necesario algunas respuestas a las preocupaciones que anoto.