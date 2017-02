Un bastión de lucha docente

Este título refleja lo que representa la Escuela República de Venezuela, un valiente bastión de la lucha docente en la historia de nuestra querida Panamá. Entre las razones para alcanzar tan honroso título se incluye su posición central dentro de la urbe capitalina, y que ocupa una cuadra completa en el barrio La Exposición en Calidonia, entre las calles 25 y 26 este. En realidad, son dos escuelas en una.

En este sitio, estratégico y amplio, los docentes de toda la nación se han concentrado de forma multitudinaria para luchar contra las imposiciones y maltratos gubernamentales. No viene al caso, pero es harto conocido que los maestros y profesores –que llevan adelante su noble labor en pro del desarrollo de la niñez y la juventud– están entre los profesionales peor reconocidos por nuestra arrogante sociedad de consumo y de ignorancia a todos los niveles sociales.

El edificio original frente a la avenida Justo Arosemena se construyó entre 1932 y 1936, según el libro sobre la historia de nuestra arquitectura escrito por el principal arquitecto historiador panameño Samuel Gutiérrez. Relata Gutiérrez que sus autores fueron el arquitecto Rafael Prado y el ingeniero Julio Jiménez, ambos profesionales al servicio del Departamento de Obras Públicas de la época, y refiriéndose a esta escuela y a otra obra del mismo departamento, la escuela Amador Guerrero en Barraza, agrega y cito: “...acusan un tratamiento sobrio de las fachadas”.

No caeré en la tentación de lanzarles un ditirambo insufrible sobre una preciosidad arquitectónica, habitual señalamiento de quienes se autodenominan mentes prácticas y científicas, como si la buena arquitectura fuese una quimera inútil. La obra en cuestión es simplemente un edificio, bien diseñado, sobrio, elegante y bien calculado, lo que demuestra que toda buena edificación es el resultado de trabajo mancomunado entre la arquitectura y la ingeniería. Pero lo principal que debe decirse, y basta mirar el edificio hoy en sus 81 años, es que fue construido con los mejores criterios de su tiempo.

Una inspección rápida en estos días agitados en que algunos funcionarios ministeriales ordenaron la demolición total del significativo baluarte –y gracias a la presión ciudadana se suspendió– sí revela deterioro en algunas de sus columnas y vigas de concreto armado. Pero, he aquí la clave sobre el tema que nos ocupa, ¿arrasar la edificación será la mejor solución? Los criterios rigurosos del informe de la Universidad Tecnológica respecto al reglamento estructural actualizado no son necesariamente válidos, cuando se trata de obras de tecnología anterior, hay que darle al paciente la medicina adecuada a su edad, no practicarle la eutanasia y mandarlo al cementerio.

El deterioro al que llegan muchos edificios escolares es producto de la desidia, la consuetudinaria falta de mantenimiento, la lista es larga, pero podemos ser creativos, salvar lo que está bueno y reconfigurar. Hoy las tecnologías que se han desarrollado para reparar estructuras de concreto son múltiples y excelentes. ¿Por qué no intentarlo, señores del Ministerio de Educación? Este bastión de la lucha educativa panameña lo merece.