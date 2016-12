De buenos vecinos y supervivencia

La historia está marcada por eventos que demuestran cómo los cambios demográficos, genéticos, tecnológicos y políticos han definido el futuro de la humanidad. Desde que el homo sapiens mejoró el lenguaje digital y esclavizó y extinguió a los homínidos contemporáneos, hasta el hecho de que la inmigración ilegal ha conseguido definir el futuro de la nación más poderosa del mundo, polarizando a toda una etnia a favor de quien les garantice su supervivencia.

La inmigración, legal o ilegal, descontrolada es el más peligroso de todos los riesgos que corre un país. Las tribus cananeas en Egipto y los esenios en Jerusalén eran extranjeros en las tierras donde propagaron su culto, hoy convertida en una de las religiones mas importantes e influyentes. Las tribus romanas se unieron y conquistaron el mundo conocido en su época, con la estrategia de los asentamientos. Todo esto respaldado por el monopolio de la violencia. Así se exterminaron culturas y naciones enteras.

Hoy veo, con preocupación, el aumento de los inmigrantes en Panamá. Según números inexactos, pero crecientes del Servicio Nacional de Migración, son miles, y estoy seguro (espero alguien me corrija) que no son tomados en cuenta para el diseño y ejecución de los planes de salud, educación, seguridad, alimentación, transporte, vivienda y trabajo; pues se diseñan en función de la cantidad de “panameños” que habita determinada área, más la cifra real de habitantes aumenta considerablemente por la cantidad de extranjeros. Ese aumento no es acorde con la adecuación de los servicios, productos y facilidades mencionados, lo que los obliga a competir con los nacionales y desplazarlos, y no porque sean mejores, sino porque muchos están dispuestos a esclavizarse por un menor salario, por lo general, con la complicidad de empresarios que justifican dichas contrataciones (muchas ilegales), con la excusa de que “el panameño no quiere trabajar”. Lo que varios de ellos se ganaban en su país en un mes, acá se lo ganan en dos días, basta revisar las transacciones que realizan las compañías de envío de dinero al extranjero y veremos cómo se fugan los recursos. Además, como muchos no pagan Seguro Social, reciben atención en los centros de salud.

El incremento poblacional también afecta nuestro ya colapsado sistema de transporte, y ni hablar del mercado de bienes y raíces, lo que da pie al aumento del canon de arrendamiento.

No estoy en contra del turismo ni de la inversión extranjera, sino de la inmigración ilegal, del oportunismo, de la competencia desleal y de la corrupción. Debemos adaptar las leyes migratorias a la realidad. ¿Cómo puede un turista en Panamá sobrevivir seis meses con 500 dólares?

Sé que no soy el único preocupado por esta alarmante situación. Estoy convencido de que si adecuamos las leyes al escenario actual, si reforzamos nuestras dinámicas migratorias, si capacitamos a los agentes de la Policía Nacional para que sepan manejar los diferentes tipos de ilegalidad migratoria y laboral que se les presenten en las calles, y convertimos las redadas, aleatorias o por denuncias, en una práctica constante para que el Servicio de Migración se encargue solo de los procesos, entonces lograremos reducir el desempleo y la delincuencia. ¡Dios bendiga a Panamá!