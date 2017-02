Se busca un buen administrador

En todo libro de administración se encuentran los principios básicos que rigen cualquier tipo de organización, sea chica, mediana o grande. Cada una de estas puede seguir distintos modelos y tácticas para hacer eficiente una institución, según las características que la identifican y el tipo de servicio que le presta a sus clientes.

La Caja de Seguro Social (CSS), se supone, es una institución “autónoma”, que suministra servicios de salud, prestaciones económicas y riesgos profesionales, básicamente a una población de asegurados y beneficiarios, siendo entre un 80% y 85% de la población del país.

Uno de sus puntos débiles es el sistema de compras, que se rige con las normas estatales, siendo a veces un problema para conseguir proveedores e insumos a corto plazo, a pesar de contar con el mayor presupuesto de todas las entidades públicas, incluso superior al del Canal de Panamá. La institución debe contar con instalaciones apropiadas, uniformes, aseo, mobiliario, vehículos, equipos y personal especializado, seguridad, insumos (medicamentos y papelería, entre otros) y brindar mantenimiento de primera a todos sus bienes, para dar una buena atención. Esos puntos, al parecer, han quedado en segundo plano en varias administraciones, razón del mal mantenimiento y deterioro que se observa.

Además, la CSS tiene muchos problemas gratis ocasionados por malas decisiones políticas de algunas de sus autoridades (derroche, abusos y mala planificación, entre otros), que no se han corregido en varias administraciones. Incluso, se han patrocinado compras millonarias que no tienen respaldo de ningún tipo. Por ejemplo, hay impresoras, sillas, televisores y muchos otros equipos de tecnología que se quedaron archivados sin uso, por las compras a placer justificadas, diciendo que la CSS cumplía, y resultaron en simulacros para beneficiar a empresas y, quizás, a comisiones de pasadas administraciones. Además, hay que mencionar los viajes sin justificación, los vehículos de lujo y la asistencia frecuente a seminarios en hoteles de playa para un selecto grupo, con viáticos (para unos sí y otros no) de acuerdo a la cercanía del poder.

La CSS trae un problema de arrastre debido a las deficiencias en el abastecimiento de medicamentos básicos, reactivos de laboratorio, equipos y con los elevadores. No sabemos si esto ocurre por las reglas de compras para suplir las necesidades de los servicios de atención, a la improvisación que suele darse o a la combinación de ambos factores.

Se requiere un buen administrador que no solo haga respetar la autonomía, sino que controle los abusos en inversiones millonarias –sin estudios previos–, además de regular las compras. Alguien que contrate al personal para funciones específicas, y no a personas nombradas con cargos inventados –y bien remunerados– solo para cumplir favores y cuotas políticas.

Las empresas públicas y privadas exitosas se manejan con estrictas normas administrativas, lejos de la política y de los “juega vivo”. La CSS desatiende esos estilos en varios procesos y, de continuar así, causará el desmantelamiento que la llevará a la inestabilidad inminente.

Urge modernizar el sistema de compras de insumos y medicamentos, mediante controles apropiados, pero a la vez rápidos.

La institución debe evitar el nombramiento de directores caprichosos y malcriados, que creen que su puesto les permite llamarle la atención a los subalternos en público, como si fueran niños.

No se debe usar a la CSS, como el botín de los políticos, para comprar lo que sea, mientras las prioridades se relegan a segundo plano y se deja de brindar los principales servicios de salud y mantenimiento. Estas malas prácticas suelen ocasionar daños a las finanzas y ponen en riesgo los servicios de la institución, por la intrusión de la política, que desea controlar todo.

La entidad ha tenido malos administradores en estos últimos quinquenios, lo que se observa en decisiones erráticas como la construcción de la ciudad hospitalaria, que concentraría a una gran cantidad de profesionales y equipos en un solo lugar, perjudicando a los asegurados del interior del país.

Por esto, cualquier cambio que se proponga para mejorar, se debe hacer con personas y grupos serios, de gran reconocimiento moral y alejados de los partidos. Privatizar los servicios en la CSS no es la solución.

La experiencia demuestra que la política desvirtúa las instituciones al introducir una cuota de intereses personales, mientras se aleja de procurar el beneficio de las mayorías.

Esta es nuestra recomendación y ojalá, se pueda cumplir.