El camino hacia la vergüenza

Coincidiendo con el inicio de la actual administración, el anterior secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, publicó el informe de síntesis sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible después de 2015, titulado Camino a la Dignidad. Como Panamá no es ajeno a este compromiso, me sentí obligado a preguntarme si estamos caminando hacia la dignidad o hacia la vergüenza, de ahí el provocador título de este artículo.

El informe propone una agenda universal y transformadora para el desarrollo sostenible basada en derechos, en que las personas y el planeta ocupan un lugar central. Establece un conjunto integrado de seis elementos esenciales para ayudar a fortalecer la Agenda: “acabar con la pobreza y luchar contra las desigualdades; garantizar una vida sana, el conocimiento y la inclusión de las mujeres y los niños; desarrollar una economía sólida, inclusiva y transformadora; proteger nuestros ecosistemas para todas las sociedades y para nuestros hijos; promover sociedades seguras y pacíficas e instituciones sólidas; y catalizar la solidaridad mundial para el desarrollo sostenible”.

No hay que ser un erudito para sospechar que aquí estamos lejos de ese camino. No pasa un día en el que los principales medios nacionales, e internacionales, no denuncien que nuestros gobernantes adoptan conductas dolosas, contrarias a los principios y valores de la probidad, para su beneficio propio y resultando en graves perjuicios a nuestro patrimonio nacional; que ha sido doloso, ineficiente e inescrupuloso el manejo de nuestras riquezas; y que por negociar con empresas, cuyas prácticas corruptas en el continente y en nuestro país son una realidad demostrada, somos vistos en el escenario internacional como un país propicio para los negocios ilegales y el enriquecimiento ilícito.

Bastaría el párrafo anterior para describir nuestro tránsito hacia la vergüenza, pero complementemos esta apreciación, analizando nuestro desempeño en los aspectos que señala el “informe de síntesis”.

Aunque nuestro crecimiento económico ha sido sostenible y con baja inflación, cerca del 25% de nuestra población sufre en condiciones de pobreza total y nos ubicamos como el décimo entre los países más desiguales del mundo. Como nos dice Manuel Orestes Nieto, “…la brecha entre el país opulento y el de la miseria es enorme e injusta…”.

Por otro lado, los esfuerzos por promover la salud y estilos de vida saludables son insuficientes, como lo demuestran nuestras estadísticas de enfermedad y muerte. Es reconocido por las propias autoridades que nuestro sistema de salud está en crisis, sin producir los resultados en salud que deseamos. Los problemas surgen de la ineficiencia producto de la desorganización, propiciada por el descontrol y la corrupción, y en no pocos casos la ineptitud y falta de compromiso de muchos de nuestros funcionarios públicos, pues llegaron al puesto gracias al clientelismo político que los colocó en el puesto. Por ese motivo los panameños nos vemos obligados a acudir a clínicas y farmacias privadas a recibir, pagando elevados costos, los servicios que el sector público debería ofrecer de forma eficiente y gratuita, lo que genera un gasto privado en salud que afecta principalmente a las personas pobres.

Según el IV Informe de los ODM, no alcanzamos la educación primaria universal, y es necesario transformar tanto los métodos como los contenidos del sistema educativo para que permitan desarrollar el conocimiento, la creatividad y la capacidad innovadora de la población panameña, como condición para su competitividad económica en el mundo globalizado. Según algunos expertos, la falta de pertinencia de un sistema educativo que no está generando las competencias que el sector productivo requiere, está sirviendo de plataforma para una creciente alienación laboral de jóvenes panameños y la perpetuación de la pobreza.

De acuerdo con las Naciones Unidas, Panamá tiene uno de los problemas de erosión y deterioro de suelos más severos de América Latina, con proceso de degradación paulatino y creciente en casi todas las cuencas, suelos y aguas, que lleva a la desertificación y a la pérdida de la capacidad productiva, con el consiguiente impacto social en las poblaciones que viven de la actividad agrícola.

La mayoría de los ciudadanos nos sentimos inseguros. Mantenemos altas cifras de violencia general, doméstica y en especial contra las mujeres, el número de pandillas es elevado y no son raros los secuestros y asaltos a los bancos, en algunos casos asociados a homicidios.

Finalmente, me parece claro que nuestras autoridades no han promovido la participación activa de la ciudadanía, pues les resulta mucho más fácil gobernar sin tener que preocuparse del control social de su gestión. Nuestra democracia es únicamente representativa, y para el beneficio de la pequeña oligarquía que nos preside. Eso lo ratifica la FKA cuando nos informa que el índice de desarrollo democrático de Panamá muestra un descenso del orden del 11% respecto del año anterior. El mayor retroceso se produce en democracia social.

Al final no tengo dudas de que vamos por mal camino, pero estoy lejos de declarar que todo está perdido. Nos encontramos en una encrucijada histórica, y la dirección que tomemos determinará que salvemos el país. Rechacemos organizados la corrupción. Forjemos acuerdos y compromisos concertados para exigir ahora todos juntos las rectificaciones necesarias, y elegir en el año 2019 dirigentes probos y comprometidos que pongan fin a la pobreza y nos ayuden a erradicar la corrupción, reducir las desigualdades, promover el desarrollo sostenible y salvaguardar nuestra democracia.

