El chateo como enajenación perturbadora

Resulta evidente que la buena escritura está siendo radicalmente empobrecida por una crasa ignorancia léxica, la torpeza semántica generalizada y las descontroladas prisas por reafirmarse de quienes utilizan fanáticamente las redes sociales como si en ello se les fuera la vida. Huérfanos de cualquier asomo de creatividad en la mayor parte de los casos, los mensajes que suelen enviarse y recibirse tienen tantas faltas ortográficas y gramaticales que dan pena.

Lamentablemente, en buena medida esta situación es el resultado de la pésima redacción que empieza en donde debe terminar y perfeccionarse al máximo: en la escuela. Y sumado a esto, los contenidos transmitidos a menudo son tan superficiales, banales e intrascendentes que ni siquiera valen el tiempo invertido en esos intentos de comunicación que en realidad están muy lejos de serlo porque lo que suelen denotar es una notable chatura intelectual.

Lo más paradójico es que si por un lado estas prácticas de chateo buscan establecer comunicación permanente con los semejantes, en la práctica lo que hacen es negarla. Cuando estando reunidos familiares y amigos cada quien se clava en su aparatito, como poseídos por una suerte de temporal demencia, haciendo abstracción de la existencia de los demás. Demencia que perfectamente puede extenderse a horas de enajenada ruptura social.

Así, cada quien en su mundillo personal, jóvenes y adultos de todas las edades y clases sociales cierran hoy día toda posibilidad de armónica conversación real y convivencia en el grupo del que están formando parte en determinado momento, ya sea en reuniones privadas o sociales, en restaurantes, en paseos e incluso en colegios y universidades, en donde se supone que escuchan y participan como estudiantes en sus clases. La verdad es que da pena verlos encerrados en sus pequeños compartimentos estancos, ajenos a todo lo que los rodea, incapaces de intercambiar palabras sonoras con los demás mediante esa admirable oralidad ancestral de la que viene alimentándose la convivencia de la raza humana desde hace siglos.

Por supuesto, hay mucho de vanidad y exhibicionismo abierto o soterrado en esa obsesiva necesidad de estarse comunicando idioteces con el otro durante horas sin fin, abstraído del mundo que nos rodea, incluso mientras en el entorno del que se forma parte pudiera estar ardiendo Troya. Porque, mientras esto sucede, pareciera perderse toda noción de tiempo, espacio, compañía, sociabilidad, respeto a los demás, buenas costumbres en general. Entonces, ¿por qué mejor no quedarse todos en casa y así gozar mejor de esa privacidad individual que demanda este tipo de conducta obsesiva cuando, por desgracia y pese a quienes chatean como desaforados, resulta que se está en público?

Por otra parte, no hay nada que moleste más a un profesor en su clase –y por supuesto me cuento entre estos– que darse cuenta de que hay alumnos que, en una total falta de respeto, están totalmente absortos en su mundillo privado, chateando sin parar, ajenos a las explicaciones que se están dando. Y por más que se les llame la atención, dejan de hacerlo unos minutos y cuando creen que el profesor está distraído vuelven a las andadas. Sacarlos de la clase con cajas destempladas o irse de ella el propio profesor, si el asunto llega a tener proporciones epidémicas, es la única solución posible, aunque en el fondo no lo sea. Porque lo otro sería quitarles los malditos celulares, aunque de inmediato habrán de acusarnos de violación a los derechos humanos.

Se trata, sin duda, de un mal menor de nuestro tiempo, pero a fin de cuentas un mal, al que habría que poner remedio si no queremos convertirnos todos en máquinas que casi sin darse cuenta hablan con máquinas en una lamentable avanzadilla del más conspicuo y acelerado proceso de enajenación perturbadora, paso previo a una deshumanización sin retorno.