El ciclo vicioso imparable

El panameño comercializa bajo ciertos controles comprando más al extranjero, que lo que le vende, generando un déficit comercial. Para compensarlo, un gobierno serio y comprometido con el pueblo debería crear leyes justas para la producción nacional y la inversión directa extranjera (IDE). Por tradición y costumbre, el panameño y el inmigrante no se han dedicado a producir suficiente en los sectores primario y secundario por efecto de nuestra privilegiada posición geográfica y otros factores que afectan al productor nacional.

Los gobernantes escogen la alternativa millonaria: incentivar IDE. Y es en este proceso que se crean los focos de corrupción. La Asamblea Nacional es el ente que mejor expresa el verdadero significado de la democracia representativa sin límites, una tiranía de la mayoría. Los diputados quedan libres de sesionar sin contrapeso, salvo el personal, la presión que pueda ejercer el pueblo desde las gradas del hemiciclo y desde afuera, los medios de comunicación y la sociedad civil, con la significativa diferencia de que los “padres de la patria” tienen el monopolio legal del uso de la fuerza. Y si hay uno o dos partidos políticos, con legisladores mayoritarios en este órgano de gobierno, la trampa queda sellada: el soborno fluye desde las altas esferas hacia los diputados, para la creación de leyes no restringidas por los derechos inalienables ni la lógica formal, favorables a transnacionales potencialmente corruptas.

Queda solo disimular, como en cualquier juego de póquer, que se debaten leyes justas y objetivas, que serán aprobadas en tercer debate y sancionadas por el Ejecutivo y publicadas en Gaceta Oficial. Luego se establecen sobreprecios en los consejos de gabinete y se reparten las ganancias entre los participantes, una mala práctica que existe desde que somos República. Ejemplos hay para repartir. El macabro juego político que tienen con la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula las contrataciones públicas, sufrió nueve reformas en el gobierno anterior que hicieron más permisibles los actos de corrupción en contrataciones con el Estado, y el actual gobierno sigue rigiéndose con las mismas reglas, al devolver el Ejecutivo a la Asamblea el proyecto aprobado en abril del año pasado por este órgano colegiado.

Antes de que reventara el escándalo de sobornos de Odebrecht en Panamá, el Ejecutivo vetaba ocho artículos de la ley aprobada dos meses antes en el hemiciclo.

Recientemente, la Contraloría General de la República detectó sobreprecios por 318 millones de dólares en cinco megaobras del gobierno anterior, cuyo origen resultó el Ministerio de Obras Públicas. El sobreprecio se logra sustituyendo los costos que estima la industria para el mercado de la construcción de infraestructura del sector público por un valor arbitrario seleccionado por consenso. Es tratar de equiparar un valor objetivo o de mercado con otro intrínseco, desgajado de la realidad.

Ya no se trata de votar por nuevos candidatos a elección popular, que desencantan a los 100 días de gobierno, porque no se puede ser honesto en medio de códigos distintos a los que maneja el ciudadano engañado, e instituciones políticas extractivas, que saquean legalmente los recursos del pueblo legalmente desarmado, para asignarlos arbitrariamente a los mercantilistas, banqueros y políticos corruptos.

Hoy en día vemos con qué facilidad las personas falsean o traicionan sus valores por el poder político, y con esa misma disposición los ciudadanos particulares ceden el derecho a su vida, libertad, propiedad y búsqueda de la felicidad por el “deber”, que no es respeto, a las autoridades del Estado, mandos que no pueden sostener valores y sistemáticamente violan los derechos individuales. El respeto a una autoridad no cuelga en el vacío, debe ser ganado, porque al pueblo le asiste el derecho a rebelión.

En febrero pasado, la Superintendencia de Bancos de Panamá tomó el control administrativo y operativo de un banco de la localidad por la apertura de cuentas a clientes extranjeros, sin contar con las respectivas autorizaciones legales, colocando en peligro los intereses de los depositantes y las operaciones de la entidad bancaria, debido a investigaciones judiciales, tanto en Brasil como en Panamá, relacionadas con la operación Lava Jato.

Y este ciclo vicioso continuará sin parar, solo esperaremos parches y, quizás, una disminución coyuntural de la corrupción hasta que otro escándalo sacuda los cimientos morales del país, salvo que reconozcamos que el problema es profundamente filosófico. La filosofía que ha gobernado occidente ha sido el colectivismo o universalismo, cuya forma práctica es la democracia representativa ilimitada, capaz de violentar los fundamentos de la única filosofía sana, Aristóteles. Fueron sus fundamentos los que llevaron a occidente a establecer ipso jure los derechos a la vida, libertad y búsqueda de la felicidad, y ninguna nueva ley podía violentarlos. Panamá sufre el choque ideológico de dos tiranías, la democracia frente a la oligarquía.

Señores diputados, cuando discutan la reforma a la Ley 22 recuerden los fundamentos aristotélicos del tercero excluido: o es el derecho del Estado a celebrar contratos con empresas corruptas, nacionales o extranjeras, o es el derecho del Estado a celebrarlos con empresas productivas y honestas. El hecho fundamental no puede ser dividido en dos. Ustedes tienen la última palabra por el porvenir de nuestra maltratada patria. No más doctrinas malsanas en el ordenamiento jurídico positivo, que solo conducen a la corrupción.