El cierre de las escuelas privadas

En reiterados escritos he venido expresando la gran preocupación ante la inminente crisis educativa que se aproxima a partir del año 2018. Los centros educativos privados se verán obligados a cerrar, simplemente, porque no cuentan con el dinero para hacerle frente al pago de salario a los docentes, estimado en 600 dólares para el año 2018, y 900 dólares el siguiente.

El impacto lo sentirán los padres de familia, contundentemente, y tendrán que matricular a sus hijos en escuelas del sector público, en las que a duras penas conseguirán cupos. Por más que se pretenda crear leyes para solventar el bolsillo de los padres de familia, no será suficiente para que estos afronten el aumento de las matrículas escolares.

Ampliar la beca universal para estudiantes de centros privados, solo ayudará un poco a cubrir algunos gastos del padre de familia. El aumento de matrícula no se hará por capricho y arbitrariedad de los colegios, sino porque el Estado está arrinconando al sector privado a encarecer los servicios de enseñanza. Al crearse la ley que equipara los salarios de docentes, no se midió el impacto que esto tendrá en el sector particular ni la afectación económica que causará a los padres de familia.

Antes, las escuelas privadas basaban sus aumentos en mantenimiento de infraestructuras, salarios, mobiliario, entre otros rubros, lo que oscilaba entre los 5 dólares y 10 dólares, y era cónsono con la cantidad de alumnos y personal, en general. Es decir, era suficiente para cubrir los gastos que cada año aumentan, porque la vida se encarece cada día más.

A partir del año 2018, ese aumento se elevará aproximadamente a 50 dólares, precio que causará dos situaciones: que los padres desistan de la educación privada y, como consecuencia de la deserción y falta de dinero, los colegios cerrarán sus puertas.

Si se mantiene el costo de los servicios de enseñanza, tal y como están actualmente, los dueños de escuelas privadas “comprarán huevos para vender huevos”, es decir, no habrá ganancia, por lo que no será rentable tener este tipo de negocio, ya que los ingresos lo absorberá exclusivamente la planilla de docentes.

Impacta la idea de que en sectores como San Miguelito, Panamá este, Panamá Oeste y la capital, donde existe gran población estudiantil, la educación colapse, por la simple razón de que los centros de educación públicos son escasos y deficientes.

El Gobierno no está preparado para recibir tantos estudiantes. La frustración del padre de familia que busca una mejor calidad de educación para sus hijos, se verá marcada cuando se vea obligado a cambiar a su hijo de escuela. Si bien es cierto, la ley establece que el Estado debe velar por la educación de la población y regular el sector privado, para garantizar que esta se brinde óptimamente y sin abuso. Pero otra cosa es que se atente contra la seguridad jurídica de la inversión privada, obligando a una empresa que brinda servicio de enseñanza a que pague salarios a docentes, cuyos montos abarcan un gran porcentaje de los ingresos de los colegios, quedando por fuera la inversión en otros rubros y afrontar los pagos de los servicios públicos e impuestos. El Gobierno debe coadyuvar al fortalecimiento de la educación y no llevar a la extinción de las escuelas privadas. Las soluciones pueden ser desde la subvención hasta la salida de los colegios particulares de la equiparación de salarios.

Todos merecemos mejores salarios, máxime los educadores, que son quienes forjan a nuestros hijos, pero no hay que vivir de engaños. La realidad es que las escuelas pequeñas y medianas, que son la mayoría en nuestro país, no pueden hacerle frente a este golpe económico.

Señores del Gobierno, piensen en las plazas de trabajo que se perderán. Como dice un sabio dicho: “Una población mal educada, crea un país mediocre.