Una cifra prohibida de olvidar

“No veo por qué tenemos que quedarnos quietos y ver cómo un país se vuelve comunista por la irresponsabilidad de su propia gente. Estos asuntos son muy importantes para dejar a los votantes chilenos decidir por sí mismos”. Estas palabras, atribuidas a Henry Kissinger, entonces secretario de Estado estadounidense bajo Richard Nixon, fue lo primero que me vino a la mente cuando Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos. Estas palabras antecedieron el triste y violento golpe de Estado contra el presidente electo de los chilenos, doctor Salvador Allende.

62 millones 979 mil 879 personas. Piensen en eso un momento. 62 millones 979 mil 879 que aprobaron la propuesta de un charlatán. 62 millones 979 mil 879 personas que se “sintieron olvidadas” por un sistema que les “falló”. El mundo que los blanquitos establecieron para ellos solitos ya no es el mismo, y votaron por el “cambio”.

¿Cambio? Toda persona decente y con algo de moral escuchó, leyó o vio los planteamientos racistas, xenófobos e ignorantes expresados por Trump. El sistema nos falló a todos, pero, a menos que uno fuera ciego-sordomudo o un total imbécil, no había razón para votar por un individuo cuyo discurso de candidato rompió todos los récords de mal gusto. En otras palabras, podían decir: “Esto no está bien, no es correcto”. Bill Clinton lo dijo mejor, al indicar que “deberías tener un cociente intelectual de un dígito para no darte cuenta de lo que está pasando”. Son 62 millones 979 mil 879 que no nos aceptan y que no debemos olvidar.

Thomas Friedman, columnista del New York Times, dijo – con respecto a la fecha de la elección -- que la victoria de Trump es “un 11/9 moral, excepto que el 11/9 nos lo hicieron a nosotros desde afuera y este nos lo hicimos nosotros mismos”. Es curioso que fuera un septiembre 11 cuando Allende fue derrocado.

El recuento de votos, a petición de la candidata Jill Stein, no llegó a ningún lado, gracias a maniobras legales desesperadas de última hora. Fue triste ver cómo el esfuerzo de Stein fue desechado luego de milagrosamente conseguir el dinero para el recuento. Se dice que el voto a favor de Trump fue dirigido por piratas cibernéticos rusos y la intervención inoportuna de James Comey (FBI). Pero la trampa no solo estuvo allí. No son los que votaron, sino los que no dejaron votar y/o los que votaron y sus votos están en algún basurero. Esta práctica no es nueva, pues fue presuntamente utilizada en las elecciones de Florida en 2000 y 2004, donde el triunfo se le dio a George Bush hijo. Esta información fue expuesta y difundida en su tiempo por el periodista Greg Palast para la BBC, pero totalmente ignorada por la prensa estadounidense. Recomiendo el video The Best Democracy Money can Buy, donde Palast detalla todos los métodos desarrollados a la perfección por los republicanos para hacer desaparecer votos desde entonces y hasta la fecha. Periodismo investigativo del mejor. Ya han pasado más de 40 años desde la tragedia de Chile, y con derecho debiésemos decir: “No vemos por qué tenemos que quedarnos quietos y ver como un país se destruye por la irresponsabilidad de su propia gente. Estos asuntos son muy importantes para dejar a los votantes estadounidenses decidir por sí mismos”. En ausencia de un país más poderoso militarmente que EU, esto no es posible. En última instancia, es la bendita prensa – el cuarto estado –, la misma que descaradamente falló en la presente contienda, la única que puede remediar el mal. O que Trump se autodestruya.