Tenemos pensado la equivocada idea de que adquirir productos que están muy por debajo del precio del mercado nos ofrece la oportunidad de ahorrarnos algo de dinero, sin percatarnos de que estamos haciendo más ricos al crimen organizado transnacional.

No pagar los impuestos correspondientes, agudiza la pobreza y aumenta las víctimas inocentes de esta ilícita actividad. De acuerdo a Global Financial Integrity (GFI), a nivel mundial, el comercio ilícito asciende a la friolera suma de 650 mil millones de dólares (mdd) en mercancías: Esto representa un importante componente del PIB mundial, lo que frena el crecimiento económico de nuestras naciones y afecta el comercio internacional lícito.

¿Como país, somos consciente de este fenómeno y sus secuelas? ¿Cuáles son los planes para enfrentar este delito que disminuye la posibilidad de inversiones para el desarrollo humano de nuestra población marginada? ¿Tenemos una estrategia que nos permite enfrentar el tipo de actividad, porque no es igual el contrabando de drogas, cigarrillos y películas? ¿Cuáles serían nuestras prioridades?

Según el experto Moisés Naím, analista y autor del libro y documental Ilícito: Cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo, “el comercio ilícito ha evolucionado tanto como la globalización se lo ha permitido, porque gracias a ella ahora todos los países son vecinos”.

Esta actividad se ha globalizado aprovechando un sistema financiero que está electrónicamente integrado. Todo esto hace más complejo su erradicación, por lo tanto debemos desechar el pensamiento equivocado de que “policializar” esta tarea es suficiente, cuando lo que cabe es un enfoque diversificado, de lo contrario, los fracasos seguirán llegando en fila india.

¿Por qué el comercio ilícito debe ser considerado un objetivo de alto valor?

Porque no solo afecta las recaudaciones fiscales del país, la competencia desleal y el desincentivo para la industria legal y el comercio nacional, sino también se convierte en una amenaza a la seguridad del Estado por los actores no estatales en juego, que no solo buscan aumentar sus ganancias, sino buscar los mecanismos de lavar esos activos. La delincuencia organizada es la responsable del creciente intercambio ilegal de divisas, lavado de dinero, comercio ilegal de especies, cigarrillos, bienes culturales, armas y drogas. La región centroamericana es un espejo de lo que estamos reseñando.

De acuerdo a informes logrados de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), entre las mercancías más decomisadas están: cigarrillos, artículos de vestir (suéteres, gorras, carteras, lentes), sábanas, bebidas alcohólicas, perfumes, productos alimenticios secos y electrodomésticos, entre otros.

Otro aspecto a considerar es que el comercio ilícito estimula la corrupción. El contrabando de mercancías no se hace bajo tierra; se hace a la vista pública. Solo basta dar dinero para que las mercancías se invisibilicen y continúen su destino.

Un “vacío de autoridad”, propiciado por la debilidad y la corrupción, haría florecer la “mercancía y la economía ilegal”. Los negocios son controlados no por individuos comunes, sino por grupos delictivos bien organizados con el contubernio de otros actores no estatales” (empresas fraudulentas).

La participación ciudadana en la lucha contra el comercio ilícito es fundamental. No solo se debe sensibilizar a la ciudadanía de que cada dólar invertido en mercancías ilícitas, es menos dinero para atender las necesidades de salud, educación, transporte, etc. Su rol de presentar las denuncias, reducirá la posibilidad de que estas actividades ilegales tomen cuerpo en nuestro país con efectos muy funestos.

Finalmente, es imprescindible que las tomas de decisiones de parte de las autoridades sobre este tema, deben ir alineadas siempre a las leyes de la física, en el sentido de que una medida o acción no produzca una reacción contraria

El autor es especialista en seguridad pública y criminología