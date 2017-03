Un compromiso como sociedad

La ola de crímenes que azota a la ciudad de Colón es cada vez más preocupante y la sociedad pide a gritos que cese la violencia, toda vez que en algunos casos se acaba con la vida de personas inocentes o ajenas a vínculos delictivos y al crimen organizado que opera en nuestra ciudad.

De hecho, la ciudadanía en su afán de buscar “soluciones” culpa y señala a gobiernos de turno, policías y, ahora, al nuevo sistema penal acusatorio (SPA) como factores criminógenos. Sin embargo, desde el punto de vista de la criminalística son muchos los factores que aportan a un determinado resultado antisocial: familiares, económicos, psicológicos, del entorno social y hasta psicopatológicos, etc.

Ahora bien, llama mucho la atención escuchar en reiteradas ocasiones cómo desde la implementación del nuevo SPA (septiembre de 2016) se le responsabiliza de agravar la problemática. Si bien es cierto es muy prematuro para ser exitoso en Panamá. Pero, no porque no sirva o sea incongruente, sino más bien porque requiere de recursos y equipos necesarios para llevar adelante una investigación de forma adecuada y acorde a las exigencias del SPA.

Por otro lado, cabe preguntarse si los investigadores criminales están o son debidamente preparados para enfrentar, con eficacia y eficiencia, una investigación de la talla del nuevo SPA, pues dentro de una gran lista de exigencias se encuentra la presteza para compilar pruebas contundentes que permitan esclarecer el hecho criminal y deslindar responsabilidades.

Aun así, no podemos pasar por alto la responsabilidad de la sociedad con respecto a la problemática delincuencial: niñas teniendo niños, padres permisivos, gente que calla ante las injusticias, otras se hacen parte de estas y algunos profesionales de la psicología, que sofocan la corrección y el castigo de nuestros hijos, bajo la violencia psicológica y física del menor. Ello sin escatimar que algunos criminalistas confunden la profesión vergonzosamente.

Sin dudas, es más fácil buscar culpables que hacer un autoanálisis o introspección para determinar nuestras fallas. Como miembros de la sociedad no podemos sentarnos a esperar que nos resuelvan todo, pues formamos parte del problema. Dicho de otro modo, debemos aportar a las posibles soluciones y actuar con probidad, porque sin darnos cuenta estamos cayendo en el delito por omisión.

La experiencia propia, académica, indica que no se está haciendo mucho por robustecer aquellos aspectos cruciales para la formación de criminalistas socialmente comprometidos. Es más, muchos son los escollos o periplos académico-administrativos vivenciados tan solo por exigir calidad educativa. Aun así, mantenemos firme la convicción de que todos podemos dar un aporte importante para cambiar esta realidad.

En suma, el éxito del SPA requiere del compromiso de todos, como miembros de esta sociedad, porque el crimen está latente hasta en las esferas menos imaginadas y no escatima en edad, sexo, etnia, religión, estatus social, ideologías, etc. Por lo tanto, si no prestamos la debida atención y colaboración, como ciudadanos comprometidos con el bienestar social, seguirán en ascenso los crímenes impunes y las violaciones de los derechos humanos en nuestro país.