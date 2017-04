Entre condiciones y requisitos

La escogencia del nuevo director de la Caja de Seguro Social (CSS) debe poner una atadura a todos los estamentos, dentro y fuera de ella. Y condiciones no negociables al administrador del Estado.

El problema de esa institución –que a menudo se pluraliza– no es su director general, son sus muchos y variopintos “directores”: dirigentes gremiales, miembros de su junta de directores, su personal administrativo y, particularmente, el profesional en el área de la salud, quienes deben cumplir cabalmente las funciones propias y aceptadas por contrato –no es a punta de pistola– pero, además y prioritariamente, éticas.

Sin el derecho contundente de nombrar y botar, esa dirección general se bate entre las altanerías de los políticos, las prebendas de los dirigentes gremiales, las encendidas exigencias laborales mercantilistas de su personal médico y administrativo, y las arengas roncas de jubilados –como yo– que hacemos bulto, mientras perdemos.

El presidente de la República debe dejar, claro y alto, que no hay lugar para crear puestos políticos en la institución; es decir, puestos para los amigos, las familias y las queridas, no importa que pertenezcan –a la luz del día o de la oscuridad– a quienes le apoyan partidariamente o a quienes le prometen apoyo electoral. Cuando eso se acabe, entonces se puede pasar al otro escalón, que es eliminar puestos de trabajo que no tienen labor descrita ni probada. Allí, naturalmente, volverán a sentirse victimizados los mismos anteriores, más claro, políticos electos y no electos a cargos de elección, líderes gremialistas y gremialistas con ínfulas de líderes, profesionales de todas las ramas que llegan por las ramas y se roban el tronco, más tarde. Sin este compromiso, yo no aceptaría ser flamante director general de la CSS de Panamá.

Después, y con suerte, pero con entereza y coraje, abordar a los empresarios que en sus funciones o intereses propios, hacen un servicio a la institución o un negocio con ella para su enriquecimiento. Y, como esto no se hace sin la ayuda de los otros estamentos: directores y expertos administrativos y profesionales, el paso es muy difícil, sangriento y álgido, pero hay que darlo. No es cierto que hasta para lavar ropa vieja y descosida se hagan contratos para llenarse de plata. No es válido que para suplir con medicamentos o cumplir con procedimientos se busquen y transiten caminos que conducen resultados predecibles: pobreza para unos y enriquecimiento ilícito para otros.

Y, andando sobre la marcha y contra los vientos, forjar la necesaria unificación de la atención de la salud para todos los panameños y quienes habitan el territorio nacional. Esto tiene una contundencia ética que no necesita explicaciones. La entidad no puede manejar, desde una sola dirección, las tres carteras actuales –administrativa; enfermedad y embarazo; vejez, invalidez y muerte. Como, tampoco, el país puede darse el lujo de duplicar servicios de atención de salud y cumplir con la calidez, con la calidad y con la prevención y curación de la enfermedad y la invalidez.

El director general tiene que hacer válido que él es, entre otras cosas, el responsable de la administración. No lo son los gremios y sindicatos constituidos con otros fines y propósitos; no lo es la junta directiva, que se toma privilegios; no lo es el Ministerio de Salud, que es rector; no lo es el Ministerio de Economía y Finanzas, que es supervisor; no lo es el presidente de la República u Órgano Ejecutivo. El responsable de la administración de la CSS es su director general. Solo por ello, él y solo él, establece las reglas del juego administrativo. Si no se las aceptan por onerosas o por estrictas, que no renuncie “por razones personales”, sino que renuncie y denuncie.