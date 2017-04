El conductor vigilante

Hace unas semanas, a la altura del corregimiento de Vista Alegre en Arraiján, muy temprano y mientras me dirigía a Panamá, me sorprendí al ver que un bus pirata se cruzaba al otro lado de la vía para rebasar la fila de automóviles atrapados en el tranque. Debido a los vidrios obscuros de ese vehículo no pude apreciar si llevaba pasajeros (lo que agravaría el hecho), pero, sin duda, el conductor realizó una maniobra altamente peligrosa y arriesgada, pues llevaba tal velocidad que, de haberse encontrado a otro vehículo de frente, habría causado un accidente mortal.

Este tipo de conductas desesperadas, estúpidas y arriesgadas son usuales ahora, sobre todo, cuando ciertos individuos con baja capacidad para manejar el estrés y poca tolerancia a la frustración, impulsividad y agresividad se encuentran en un tranque.

Por otro lado, hemos observado escenas de conductores descontrolados que, con o sin armas en mano, se agarran a golpes como hombres de las cavernas. No creo que esas conductas sean típicas de la mayoría, lo que pienso es que hay cierto tipo de personas más impulsivas y agresivas que el promedio; que carecen de habilidades para resolver conflictos y son vulnerables a caer en esos actos primitivos. Incluso, sería importante evaluar si cierto tipo de gente es apta para conducir automóviles.

Ahora, las preguntas obligadas son: ¿Qué hacen las autoridades del tránsito para controlar, evitar o disminuir que estos eventos ocurran? ¿Sancionan a esos conductores? ¿Qué hacen para aumentar la certeza del castigo? ¿Cómo recompensan las buenas prácticas al conducir? ¿A estos conductores se les canaliza para que reciban algún tipo de intervención psicológica que les ayude a manejar el estrés y controlar la ira? Las respuestas, probablemente, son no.

Uno de los problemas de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre es el método del “a veces”. Este consiste en que algunas veces la Policía supervisa los sitios de alto congestionamiento vehicular, y otras no. Obviamente, la posibilidad de que haya un policía en cada esquina o kilómetro de calle para vigilar a los delincuentes al volante es imposible.

Hace un par de años escribí un artículo sobre el “juega vivo al volante”, y denunciaba un tipo de infracción que, poco a poco, se ha normalizado, y es la de rebasar por los hombros de las vías. Desde aquella fecha, muy poco ha cambiado esa costumbre. Recuerdo que cuando se intentó implementar un mecanismo de control para disminuir esa mala práctica, mediante la colocación de obstáculos a orilla de las calles, la mayoría de los conductores se quejó y la medida se revirtió, sin siquiera hacer ajustes o una prueba temporal.

Ante toda esta problemática considero que podríamos aprovechar las bondades de la tecnología para incorporar un sistema que permita que otros conductores actúen y controlen las malas prácticas.

La figura del “conductor vigilante” permitiría aumentar la certeza del castigo en cierto tipo de infracciones, como rebasar por los hombros. Las fotos o videos de los infractores pueden servir como evidencia para sancionar a aquellos conductores que ante la ausencia de las autoridades hacen los que les da la gana.

Hace poco, realicé un ensayo en el que tomé varias fotografías de automóviles que iban por los hombros, y en aquellas imágenes se visualizaban claramente las placas, de manera que sería fácil sancionar a los conductores, con la evidencia correspondiente.

Es imposible que en una situación de tranque fortuito, por ejemplo, o incluso en los cotidianos, se desplieguen agentes en cada kilómetro para que vigilen esta conducta antisocial.

Para muchos conductores, la ausencia de autoridad es una luz verde para actuar de manera inadecuada. Sin embargo, si un conductor sabe que hay otros que pueden filmar o captar en fotos su mala práctica, es posible que evite rebasar por los hombros, protagonizar espectáculos violentos en las calles o viajar en contra vía.