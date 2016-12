Las confesiones del fin del mundo

No solo Brasil, sino el mundo entero, tendrá que agradecerle a los jóvenes fiscales de ese país su profesionalismo, independencia a toda prueba y su enorme valentía al haber destapado una organización criminal formada por la cúpula política, en matrimonio con la cúpula económica de su país, que extendió sus tentáculos a 37 países del globo terráqueo... fiscales que contaron con la voluntad de hierro del juez Sergio Moro quien, en un ejemplo al mundo, condenó al empresario más grande de su país –Marcelo Odebrecht– a 19 años de cárcel. Dieciocho meses tras la reja fueron suficientes para que Marcelo solicitara una negociación de su pena a cambio de la completa confesión de él y de 76 ejecutivos más, quienes estaban ya con un pie en la cárcel.

El protocolo de Negociación de Pena en Brasil es extraordinariamente puntual y estricto. Si en la conciliación de las 77 confesiones sale alguna mentirita, los 19 años se confirman y no hay vuelta atrás. También, aun cuando en Brasil se mantiene la confidencialidad, tienen obligación de compartir con otros países involucrados, lo cual hicieron de inmediato con Estados Unidos y Suiza. En Estados Unidos se convirtió inmediatamente en documento público titulado The United States of America vs. Odebrecht, publicado en el mundo entero. Esto significa que los involucrados en pagar y recibir las coimas (que incluye, por supuesto, a Ricardo Martinelli) habrían cometido un crimen en Estados Unidos, lo que cambia totalmente las consecuencias.

Ahora bien, hay que darse cuenta de que hoy lo que existe no es solo una investigación: es un cúmulo de confesiones en las que cada ejecutivo de Odebrecht (incluso André Rabello) certifica en detalle cómo el dinero sale de Odebrecht de su “Departamento de Coimas”, se traspasa a uno, dos y hasta tres niveles para lavarlo, y entonces, a través del banco tal, con el cheque número tal cual y por la cifra exacta tal, se le pagó al alto funcionario tal para asegurarse el contrato del Estado tal, por valor de tal cual... y el funcionario depositó el cheque en el banco tal del país más cual a la cuenta número tal a nombre de la empresa tal... y por allí se sigue halando el hilito ad infinitum.

Dicho en otras palabras, ya de nada sirve que el funcionario corrupto diga “¡mentira, yo no hice nada!”, “¡Esto es persecución política!”. Todas las pruebas están claritas por confesión de parte... y el crimen se cometió en cada país, en la cadena de países que utilizaron para crear empresas y sociedades, abrir cuentas de banco, depositar y girar fondos, hacer reuniones y un largo etcétera. Entre otros países, está Estados Unidos, ya que con total confianza los corruptos incluso usaron bancos estadounidenses para sus criminales actividades. Se están ya pagando multas de miles de millones de dólares y se harán gestiones muy precisas de recobro de los robos a los distintos Estados afectados.

Respecto a las huidas de los corruptos, ya no valdrá el cuento de que son “perseguidos políticos”, porque ya esto no es investigación, sino confesiones de parte. Tampoco los ciudadanos debemos seguir diciendo el acostumbrado “no pasa nada”.

Si los funcionarios de control de nuestro país no ejercen sus funciones con la debida independencia, rigor y urgencia, asegurando que ¡caiga quien caiga!, los hechos internacionales los sobrepasarán y tendrán que salir desprestigiados y salpicados, no solo en Panamá, sino en el mundo entero.

Es por eso que a las 77 confesiones que se han producido en Brasil se les ha bautizado con el título de este escrito: “Las confesiones del fin del mundo”.