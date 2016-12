Una constituyente con Frenadeso y Movin

Panamá está obligada a ser un gran país. Con poco más de 4 millones de habitantes, atrae a extranjeros que vienen a invertir y trabajar. Un país ubicado en una encrucijada geográfica que todavía la tecnología no relegará y que, si lo manejamos bien, será un país ordenado, en donde nacionales e inmigrantes (bien seleccionados) daremos un salto cuantitativo y cualitativo hacia delante en poco menos de 20 años, de modo que el índice de desarrollo humano ponga a nuestra población a gozar del bien común.

Esto haría que en vez de 8 de cada 10 niños nacidos fuera de matrimonio, disminuya a 4 de cada 10, y que los nacimientos de madres adolescentes en lugar de ser 20% por año, bajen al 10% y sigan reduciéndose. Que la pobreza y pobreza extrema, estimada hoy en más de 25%, no llegue al 10%. Que la educación y la salud pública den un salto que nos ponga entre los 15 mejores puestos del mundo.

¿Sueños? Así le pueden llamar, pero totalmente posibles si nos ordenamos ¿O es que no tenemos gente íntegra, apta e ilustrada? Ahí es cuando entran los actores mencionados en el título de este artículo. El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) y el Movimiento Independiente (Movin), por mencionar a los más conocidos, podrían ser los extremos del espectro político, pero hay que incluir a otros actores y grupos, no tan percibidos como extremos.

Para poner orden en el país, debemos pasar por reordenar el escenario político. Ese que crearía instituciones democráticas sólidas, capaces de resistir las ambiciones de los que actúen en ese escenario. Procurar que los políticos no se enquisten en los cargos de elección, como un modus vivendi. Que, al menos por un período de 20 años (revaluable), no haya reelección para ningún cargo. Que separemos las elecciones para poner cortapisas al clientelismo. Que las elecciones del presidente y concejales sean en tiempos diferentes a las de alcaldes y diputados; que se tracen las líneas y los candidatos no halen votos para la cofradía, dando espacio a que el votante no sea manejado tanto como apostador que vota por “pollas”, muchas veces con dinero, lo que desvirtúa el criterio de buscar al mejor por votar por líneas. Con diputados provinciales y nacionales, y concejales en número proporcional a la población del distrito, y votado por todo el distrito en vez de la representación de corregimiento.

Todo debe pasar por un consenso entre los actores, que se motiven a buscar un acuerdo nacional incluyente. Preguntémonos: ¿Será posible que los simpatizantes de Frenadeso puedan vivir en un Panamá sin los de Movin, o viceversa? ¿O los ambientalistas, vivir sin los inversionistas desarrollistas? ¿O los científicos, sin los letrados? ¿O los trabajadores, sin empresarios? Panamá es de todos y, si es así, todos debemos ponernos de acuerdo en el Panamá que queremos y que podemos, según las circunstancias del momento.

Ahí es cuando debemos procurar que Frenadeso y Movin y todas las organizaciones espejo se dispongan a tolerar y sentarse para buscar consensos.

Hasta los cómplices, por omisión, del desgreño administrativo y la consecuente corrupción reinante; así no hayan delinquido activamente ni lucrado, como funcionarios o empresarios que hacen negocio con el Estado, pueden y deben incorporarse a participar de este gran diálogo nacional.

El gran diálogo nacional al que me refiero es un proceso constituyente para que fundemos la nueva república de todos. No como la república actual, de los ricos, para los ricos y por los ricos. Estos deben entender que vivirán mejor en un país ordenado, sin tener que amurallarse ni andar en carros blindados y con escoltas, como en otras latitudes, porque el desorden, de una u otra forma, los alcanza, a pesar de sus fortunas.

Que Frenadeso, Movin y toda otra organización de la sociedad civil y con la membresía decente de los partidos se vaya a ese proceso constituyente. Panamá lo merece, durante lo que nos quede de vida y por nuestra descendencia.