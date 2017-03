¿Cómo construir Nación en una época de disgusto y rabia?

La historia del presente es de disgusto y rabia generalizada, tierra fértil para peligrosos demagogos extremistas de todos los signos de derechas e izquierdas, que nos recuerdan épocas pasadas de banderas y guerras que produjeron horribles exterminios humanos.

¿Y nuestro Panamá?... cuando los del primer mundo van, ya nosotros venimos de vuelta, del charlatán productor de odios y ladrón de nuestros fondos públicos. Por fortuna, nuestro pueblo pudo –a través de su voto– salir de ese quinquenio oscurantista, pero –como nos enseña repetidamente la historia– salir del autócrata crea expectativas tan altas y exageradas que solo puede seguir la desilusión, combinada con disgusto y hasta rabia, al conocer con dramática realidad los robos sin límites del autócrata y su gente, y la impunidad que parece no tener fin.

Como consecuencia de lo anterior nos domina la decepción en la que es fácil caer prisioneros de la parálisis ciudadana por la fatiga y el cansancio, sin aparente dimensión de futuro. Es una etapa en que nuestros mejores hombres y mujeres pueden sufrir asfixia, y pueden estar perdiendo la esperanza al caer en los estribillos de “¡aquí no pasa nada!” y “no se puede creer en nada ni en nadie”. No solo Panamá, sino el mundo entero, está enredado y supremamente peligroso. No hay seguridad en ningún lado; ¿qué hacer?... ¡¿qué hacer?!

Lo primero, es cambiar de actitud. Abandonar la desilusión y la pasividad. Reunirse con amigos ciudadanos que también quieren cambiar de actitud, y hacer esfuerzos por cambiar las cosas.

Nuestro país es pequeño, lo que en el convulsionado mundo de hoy es una ventaja importante. Y es un pequeño país con sentido de su importancia en sí mismo y para el mundo. Un país que tiene algunas entidades públicas que sí funcionan y logran grandes cosas, o sea que tenemos ejemplos propios que pueden servir de guía y meta para elevarnos y lograr grandes cosas. Tenemos empresarios de primer mundo en el comercio mundial, en la banca mundial, en el transporte mundial. Tenemos sindicatos obreros aguerridos y eficaces cuando se dedican a representar a sus agremiados. Tenemos un sector financiero y corporativo de primer mundo. Entonces, la tarea no es la difícil de crear, sino la más fácil de limpiar de la corrupción y la viveza para consolidar nuestro mercado… que es el mundo. Tenemos el salario mínimo más alto de la región, y seguimos negociando, en paz, continuos aumentos para llegar a lograr un Panamá diamante: pocos ricos, pocos pobres y una clase media robusta y dominante.

Nuestra parte raquítica, débil y de pura viveza es la política, y como consecuencia, la institucionalidad. No podemos seguir viviendo un presidencialismo tan exacerbado, no podemos seguir viviendo con una justicia débil, comprometida y falta de independencia; no podemos seguir con un Órgano Legislativo dominado por el mercado… pero para todos estos males conocemos los remedios, y hoy están los proyectos de reforma en discusión. Solo falta la paciencia y presión ciudadana para lograr lo deseado.

Ortega y Gasset decía que la política es la menos importante de todas las funciones porque es tan solo la consecuencia de todas las demás.

En junio sabremos todo lo de Odebrecht en lo referente a Panamá, porque nos viene de afuera, querámoslo o no. Y ese negativísimo tsunami va a significar un antes y un después para ese cáncer de la corrupción y para el futuro de los corruptos que han pretendido robarse nuestro país.

Finalmente, todo ciudadano cuya opinión tenga influencia más allá de sí mismo, debe decidir hoy, debe obligarse hoy a pensar y hablar; no de los males del presente, sino de las promesas del futuro que nos obligamos a construir juntos con inteligencia y, sobre todo, con tolerancia.

Seamos todos, a partir de hoy, constructores de la Nación que queremos para nuestros hijos y nietos.

Ya una vez armamos una Visión 2020 de país. Revisémosla y armemos una nueva Visión 2050, y en ese proceso recurramos a los ciudadanos de a pie. No sabrán articular profundos conceptos filosóficos o políticos, pero tienen una sencilla claridad de visión interior iluminadora.

No escuchemos más a los pesimistas que solo hablan del mal y desesperanza. ¡Ahora debemos, todos, levantar nuestras voces optimistas como constructores de la Nación que queremos… y que lograremos!