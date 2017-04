¿Cómo construir una nación en una época de disgusto y rabia? (II)

En el artículo anterior ya escribimos que cuando salimos del autócrata ladrón, nos planteamos ilusiones tan exageradas que lo único que podía suceder, según nos indica la historia, era una desilusión igualmente exagerada; además, frente al conocimiento de los macrorrobos y la impunidad reinante, todos estamos disgustados y con rabia. Nos domina la fatiga, el cansancio, que nos hace prisioneros de una parálisis ciudadana que, incluso, nos hace perder la dimensión de futuro.

¿Qué hacer?, nos preguntamos. Lo primero es cambiar de actitud. Abandonar la desilusión y la pasividad. Reunirnos con amigos ciudadanos que también quieren cambiar de actitud. ¿Qué tema prioritario debemos atender si queremos recobrar nuestra dimensión de futuro? ¡El de la educación! Tenemos un grave problema con ella, pero ahora, afortunadamente, el presidente Varela y la ministra de Educación lo reconocen, al punto de que le pidieron al PNUD de Naciones Unidas, no otro diálogo, sino que convocara a todos los sectores a producir por consenso un plan de acción de cambio a la educación. Este proceso está andando en estos momentos, y culminará más o menos en un mes.

En esas mesas está representada toda la sociedad: Profesores, maestros, Ministerio de Educación (Meduca), padres de familia, universidades y ciudadanos de toda la geografía nacional. ¿Qué falta?, que toda la ciudadanía –tú, yo y aquel– decidamos obsesionarnos con la educación, lo que equivale a obsesionarnos con el futuro de nuestra nación.

Se han ido resolviendo los problemas, y haciendo más fluidas y eficaces ciertas cosas, pero hasta el momento no se ha entrado a considerar el meollo del problema: ¡El modelo de gestión (el Meduca), aquel que ni Wonder Woman ni Supermán pueden poner a funcionar con eficacia despolitizada.

Todos los sectores reconocen esto, pero hasta ahora no se ha tocado... y allí es donde debe entrar la ciudadanía. Tenemos que gritar: “¡No queremos otro libraco de biblioteca, es más, no permitiremos otro libraco de biblioteca!”.

El Dr. Julio Escobar es, en mi concepto y de muchos otros, el ciudadano más dedicado a la educación, más serio y más confiable para todos los grupos, y ha elaborado, junto a muchos más, un white paper, precisamente, sobre el modelo. Él no solo tiene acceso a los gremios, sino que entiende genuinamente todas sus preocupaciones.

Ildea, por otra parte, ha venido reuniéndose con todos los grupos, iniciando con los gremios, reconociendo que son los que están en la primera línea de la educación y los que mejor conocen de cerca las ineficacias del modelo de gestión llamado ministerio. Ildea también tiene una propuesta. Entonces, es cuestión de juntar las propuestas, sacar lo mejor de cada una, resolver las posibles preocupaciones de los gremios, y actuar de consenso ¡ya! Por suerte para todos, el nuevo jefe de la ONU en Panamá–el Dr. Harold Robinson– tiene simpatía natural por Panamá, comprende bien los problemas e inquietudes y –como hombre de acción que es– quiere logros de verdad, no libracos de biblioteca.

La educación de nuestros jóvenes comienza en casa y cuando no cumplimos con nuestro deber…¡pobres maestros! Tienen que luchar contra familias, gobierno, televisión, drogas y celulares y, además de todo eso, nosotros los ciudadanos, irresponsablemente, los sentenciamos diciendo: “Es que los maestros no son como los de antes”. ¡No, así no es la cosa!... es que los gobiernos no son como los de antes, que tenían la educación como la más alta prioridad del Estado.

La última huelga aumentó el ingreso de los maestros a una cifra más digna. Ahora tenemos que modernizar la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá, repartir becas de las mejores universidades del mundo a profesores, y hacer que los maestros y profesores sean parte importante de un Consejo Nacional de Educación, que dirija toda la educación como proyecto de Estado. Que el Consejo tenga entes ejecutores capaces, manejables, sin burocracias paralizantes. Que el ministro de Educación sea, simplemente, el contacto del Consejo con el Gabinete, como lo es el ministro del Canal, apartando la política del sistema educativo.

Así de radicales deben ser las ideas a consensuar para que la educación sea, de verdad, la nueva obsesión nacional. Los maestros y profesores tienen que ser los profesionales más preparados y prestigiosos de nuestra sociedad, porque preparan el futuro de la nación.

Entonces, ciudadanos, ¡la mesa está servida para lograr el cambio hacia el optimismo y la acción de cambio con sentido de futuro! ¡Ahora, todos a actuar!