La corrupción y la impunidad, dos viejas amigas

Dicen que la vida es más fácil si uno anda por ella acompañado, y la corrupción lo ha sabido muy bien, por lo que no ha escapado de esta realidad. La corrupción sabe que más fácil es atrapar en su telaraña a las personas que tengan la garantía que, a posteriori, gozarán de impunidad. Por esta y otras razones, consideramos a estas dos como mejores amigas.

Y es que son tan allegadas que de favores viven, y aquellos mutualismos constituyen sus mayores expresiones de amistad. Al fin y al cabo, entre ellas, crean un círculo vicioso en que el corrupto no sufre mayor problema que su carga moral, si es que llegase a tener alguna.

La corrupción y la impunidad son las famosas “uña y mugre” o, mejor dicho, “mugre y más mugre”. Actualmente, estamos sumamente preocupados, y con justa razón, por los escándalos de corrupción. Sin embargo, la corrupción no es el único cáncer que atenta contra el Estado. Estamos dejando a un lado otra enfermedad, la otra “mugre”, a su “compinche”, que es igual de dañina, la impunidad.

Esta supone dejar libre al autor del delito, por lo que igual de preocupante debería ser. Los factores mencionados son directamente proporcionales: entre más impunidad haya, mayores serán los grados y escándalos de corrupción, porque estos ladrones sabrán que no serán penados. Tienen la certeza o, al menos, un alto rango de posibilidad de que “se saldrán con la suya” y lo anterior es peligrosísimo, porque supone, en consecuencia, la promoción de la corrupción.

Desde su perspectiva se plantea lo siguiente: ¡Qué mejor negocio que robar y que no te castiguen mientras el resto sí trabaja y se esfuerza! Y como ni moral ni ética están en su diccionario, estas palabras no pintan nada para ellos en ese cuadro que, poco a poco, expresa “El Grito”, como el que pintó Edvard Munch.

La corrupción, en su relación recíproca, no solo provee las personas que serán, en un futuro, objeto de impunidad, sino que muchas veces tiene una injerencia directa en las decisiones que terminan derivando en dicha impunidad.

Coloquialmente hablando, les devuelve el favor. Es la forma de agradecerle a su mejor amiga, que cada vez más personas se acerquen a sus lares.

Lo realiza inmiscuyéndose en los procesos judiciales, los cuales ni le incumben, y siendo, de esta manera, el factor determinante que termina provocando la impunidad.

La triste realidad es que la sociedad civil no confía, por razones muy bien respaldadas, en la administración de justicia. Es mas, esta no da ni las mínimas razones para en ella poder confiar. Tal vez si dejasen de permitir que gente se esconda en hospitales para evadir la justicia o decretar nulos algunos procesos, por más que una de las partes haya admitido su culpabilidad; podamos, algún día, confiar en nuestro sistema judicial. Lo más preocupante es que, hoy en día, hay muchos casos de alto perfil en juego y la impunidad, asimismo, está al acecho. Si estas amigas salen “bien libradas” (literalmente), se manchará de negro el augurio del país, porque cada vez más personas querrán replicar tan exitoso modelo de negocio que, encima, tiene como patrocinador principal a la administración de justicia. Esperemos que ese escenario sombrío no marque nuestro futuro republicano, porque la sociedad aún tiene una luz de esperanza, aunque las autoridades tengan ganas de preservar oscuridad.

Así como Borges y García Márquez han dicho que “el amor es eterno mientras dure”, asimismo podemos nosotros decir que “la corrupción será eterna mientras dure su impunidad”.

El autor es estudiante de Derecho