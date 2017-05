Entre ‘cuaras’ y distancias

Este es un escrito ajeno a toda percepción de la realidad de quienes no padecen el cáncer llamado “socialismo del siglo XXI”. Cada uno de los que hemos pisado tierras extrajeras sabemos dónde comienza todo, un suelo lleno de múltiples y delgadas líneas de colores, indicándonos que Maiquetía es lo más cercano que nos lleva a lo más lejos de nuestra tierra. Soy un profesional más, que vino con ganas de superarse, de respetar la sociedad que me brinda asilo y, al mismo tiempo, bajo la necesidad de conquistar un mejor futuro en un “campo prestado”.

Abogados sin leyes que defender, ingenieros sin planos que construir y médicos sin vidas que salvar llegan a tierras ajenas, con la intención de sumar a favor de una sociedad dichosa, y no restar dentro de un sistema que ya conoce la regla de “tres simples” en las matemáticas de un “inmigrante”. Propios y extraños se preguntarán: ¿Por qué no tramitan sus papeles?, y es entendible la interrogante, ya que desconocen la precariedad empírica de la que uno proviene. Vender tu carro, accesorios y demás bienes, en Venezuela no te alcanza ni para las divisas que debes mostrar al llegar al aeropuerto, sin obviar el escondite en donde debimos guardar el dinero, ya que en Venezuela cargar 100 dólares es un riesgo que te garantiza, al menos, una bala. Cada venezolano desea tener sus papeles, pero no es ningún secreto que generar 3 mil 500 dólares para legalizarte es una misión imposible para la mayoría de quienes estamos acá; recordando que la puerta alterna a estar “legal”, misma que por persona rondaba los mil dólares, se encuentra trancada y limitada para quienes comienzan a llegar.

De igual forma, las medidas tomadas por las autoridades de Migración de Panamá, por más severas que se muestren, poseen un peso y una verdad que supera lo legal, ya que el modelo social panameño exige responsabilidades económicas que hacen mantener su motricidad en su sistema financiero, mismo que no es culpable de las desacertadas gestiones foráneas, como la venezolana.

Es realmente una incongruencia social, puesto que las condiciones de esas matemáticas simples de un “inmigrante” han cambiado, y un inmigrante en condición de “turista” no posee los beneficios que en un tiempo tuvo, y fue la misma intención de no hacer “las cosas bien” de un pequeño grupo que se fue a Costa Rica, que ocasionó el cambio a las reglas actuales de un juego que posee al árbitro con la autoridad de eliminar tu pase a las “grandes ligas” o también conocido en el argot deportivo como “el pase a los playoff” que te acercan a la gloria, en este caso, contar con el año que te permite obtener una cita en la gran final que te da el trofeo a la constancia y perseverancia, un permiso de trabajo y una residencia, “mano a mano”, con un mejor futuro.

Todos y cada uno de quienes lean esto –mis hermanos venezolanos, mis hermanos panameños, mis hermanos del mundo– saben que no hay nada como el hogar. Desde acá lloro lágrimas de “vinotinto”, con el corazón llanero y un Gloria al bravo pueblo, retumbando en mis oídos, con el sonido del silencio en mi mente, ya sea en un “tranque”, en una fonda o, simplemente, caminando por una cinta que me muestra una costa, en donde todos cabemos por igual. Mis respetos, Panamá.