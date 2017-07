El cuarto cruce sobre el Canal de Panamá

El ministro del MOP ha anunciado para agosto la licitación del cuarto puente sobre el Canal, teniendo en cuenta algunas empresas asiáticas que parecen serias y otras europeas que parecen tener más abogados que ingenieros, de nuevo no hay ninguna de EU, nuestro principal socio comercial, parece que no les interesa competir en nuestras licitaciones y parece que la empresa suramericana que se ganaba casi todas las licitaciones se retirará de la competencia.

Pienso que el método de dejar que la empresa que gane diseñe y construya, con poca participación de los profesionales panameños es muy malo, se presta a que la calidad del producto se minimice para maximizar las ganancias del constructor. Más aun, ¿por qué un puente atirantado? ¿Por qué no un par de túneles? Siempre se dice muy a priori que es más caro, pienso que la solución con túneles es más flexible para las interconexiones, se ejecuta más rápido, la pendiente longitudinal puede servir hasta para cruzar el ferrocarril, pues hay que bajar menos que lo que tiene que subir el puente y es más ventajosa.

El costo del puente anda por los mil millones de dólares, esto es algo que no se ha estudiado suficiente, pues los promotores del proyecto pretenden que los panameños pensemos que la solución puente es la mejor y como decía un influyente profesor: “cualquier proyecto es bueno, siempre y cuando se compare con uno lo suficientemente malo”.

Definitivamente, si la solución es construir un puente o un par de túneles, el presidente Varela no cortará la cinta, pero eventualmente lo licitará y estoy seguro de que lo hará bien, pues sus intenciones no son pasar parte de sus años después de 2019 en hoteles sin estrellas en Miami. La obra va a ser relativamente grande y si es puente se “ve” y puede interesar a muchos votantes, tal vez la solución con túneles no sea muy visible, pero ya los panameños no se impresionan con cintas coimeras, puentes o metros a la hora de votar.

Es muy necesario este cuarto cruce, pero como pedía Napoleón: “despacio, que estoy apurado”, debemos estudiar bien las alternativas antes de tomar decisiones apresuradas que resulten a más largo plazo y costosas. Hace unos meses escuché que los japoneses financiarían la 3ra línea del Metro o el puente, no he sabido en qué quedamos, pero con las nuevas oportunidades de la apertura de relaciones con la República Popular China, Panamá fuera de la lista coloreada de la OCDE, intercambios en la Casa Blanca y casi en el umbral de elecciones locales, es posible que tengamos oportunidades de ejecutar el proyecto para beneficio de la mayoría de los panameños y no solo de algunas familias.