¿A quién culpar por la corrupción?

“Los gobernantes son todos corruptos”. Siempre que escucho esta frase pienso que la persona que la dice debe ser intachable. O, al menos, se esfuerza por serlo todos los días.

¿Qué quiero decir con esto? Imagino que esta persona vive en casa propia o alquilada y que tiene sus impuestos y gastos al día. No creo que sea de las que cuando le toca pagar el Idaan solo paga el agua y deja la tasa de aseo por fuera, porque el Gobierno da un mal servicio.

Imagino que esta persona cuando sale de su casa a pie, en transporte público o en su automóvil, se comporta como un ciudadano ejemplar. Imagino que no pasa delante de los demás en la fila, sino que espera su turno; que dice “buenos días” cuando se monta al transporte público, y da las “gracias” al chofer cuando se baja; que paga su pasaje, no “juega vivo” ni lo “chifea”, y que ocupa su puesto en el transporte público o lo cede a una mujer embarazada o a un adulto mayor.

Imagino que no escupe en el piso ni tira basura en la calle, sino que la guarda hasta llegar al basurero más cercano. Y si maneja, no la tira por la ventana, sino que la guarda hasta llegar a su casa u oficina.

Si tiene automóvil propio o es conductor de un vehículo comercial o taxi, respeta los altos, no da vuelta en “U” prohibidos; si alguien le pide la vía la cede sin mayor impedimento; no bloquea las intersecciones ni se pasa los semáforos en rojo y no inventa un tercer carril en los corredores, simplemente, porque está apurado.

Imagino, también, que no da coimas ni “salve” a los agentes policiales porque cometió una infracción. Que tiene sus papeles del vehículo al día, no pagó“algo extra” para tener el revisado, y que tampoco se “pega” detrás de otros automóviles en los corredores para no pagar el peaje.

Imagino que se capacita o, al menos, intenta aprender algo nuevo cada día, para así evitar decir que nadie le da trabajo o que “la cosa está dura en este país”; que cuando le ofrecen trabajo no lo acepta porque “eso no alcanza” o quiere ser “gerente” y no aprecia que se debe comenzar desde abajo para triunfar.

Imagino que no paga para obtener un certificado de incapacidad, cuando falta al trabajo, y que tampoco se vale de un amigo o pariente doctor que le consigue el certificado “gratis”.

Imagino que no cree en esos políticos oportunistas que cada cuatro años se acuerdan del “pueblo” y regalan camisetas, gorras, bloques, cemento y cuanta cosa se le ocurra y prometen que cambiarán el país.

En resumen, si realmente queremos buscar los culpables de nuestros problemas, en especial el de la corrupción, echemos un vistazo a un espejo y veamos en su reflejo que, como sociedad, hemos fracasado. Dejemos de culpar al presidente de turno o a los diputados que, por desgracia, nosotros mismos elegimos. Panamá no está compuesto solo por “el gobierno”. El país lo formamos todos los ciudadanos, y cada uno debe ser parte de este cambio.