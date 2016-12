La decepción del neoliberalismo

La salida del Reino Unido de la Unión Europea (brexit), la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos (EU) y el rechazo de las reformas constitucionales en Italia son eventos generados por un descontento social, que promete traer más cambios al sistema en 2017. La situación eleva la incertidumbre política, y la ansiedad social se puede palpar, desde EU hasta China. Estos cambios marcan el inicio de una nueva era política, en que la ideología neoclasicista de hoy cambiará hacia un capitalismo más social y tendrá su impacto en Panamá.

El descontento difiere entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo, pero tiene su raíz en la política. Los ciudadanos reaccionamos ante nuestra incertidumbre hacia el futuro, eligiendo gobiernos que creemos que nos ofrecerán una economía estable y creciente; oportunidades para desarrollarnos, como personas, mejorando nuestro bienestar general y la seguridad jurídica, entre otras cosas. Sin embargo, en los países desarrollados, especialmente después de las crisis de 2008 y 2010, las cosas han empeorado. Hay un alto nivel de desempleo y corrupción, y existe una pérdida general de bienestar entre muchos ciudadanos. En los países en desarrollo, el entorno económico es un poco mejor, pero está marcado por un alto nivel de corrupción y una desigualdad de ingresos que resulta en el deterioro del bienestar.

Este descontento lo podemos atribuir a tres promesas fallidas que auguraban mejorar nuestra calidad de vida: el neoliberalismo, la globalización y la tecnología, incluyendo la comunicación.

El neoliberalismo que se inició en los años 80 del siglo pasado, prometió que si había derechos de propiedad bien definidos y un mercado libre, los individuos buscarían maximizar sus intereses personales y del colectivo, y la sociedad se beneficiaría porque el mecanismo de precios produciría los resultados óptimos. Para los neoliberales, el gobierno debería intervenir solo para eliminar las llamadas externalidades y no debería realizar una planificación, porque “el mercado lo sabe todo”. Es por esto que el Consenso de Washington presionó para la privatización, la reducción de regulaciones e impulsó el libre comercio internacional entre los países, entre otras cosas. Sin embargo, la maximización del interés personal ha sido, también, responsable de la inestabilidad laboral cuando las empresas privilegian sus retornos sobre la inversión, sin pensar en sus empleados; cuando se explotan los recursos naturales sin conciencia, y cuando se contamina el ambiente sin que haya consecuencias contra los responsables. No debemos olvidar que en el neoliberalismo la culpa de ser pobre y no competitivo se le atribuye al individuo, mas no al sistema.

La globalización, que también tomó impulso en los 80, prometió mejores precios, mejores salarios e incrementos del bienestar social. Pero lo que ocurrió fue que en los países desarrollados se perdieron empleos, se estancaron los salarios y se redujo el bienestar, mientras que en los países en desarrollo ocurrió un aumento en el empleo, acompañado por aumentos en la desigualdad de ingresos y en los niveles de corrupción.

Finalmente, la historia se replica con la tecnología y la comunicación, que nos iban a permitir llevar una vida mejor, pero en cambio han extendido nuestro trabajo al hogar a través del email y, ahora, con la industria 4.0 y el big data se van a necesitar menos empleos; y lo peor es que no nos preparamos para esto. Aunque tenemos mejor acceso a la información, ahora somos víctimas de información manipulada que influye en decisiones importantes del día a día.

Estas promesas fallidas están empoderando a los partidos anti establishment y, con ello, prometen un cambio del neoliberalismo por una teoría que incluya lo social. Para Panamá, esto significa que la sociedad forzará a los políticos a que realmente concreten leyes con impactos positivos y visibles en la sociedad, en conjunto con el sector privado, si no quieren tener otro Trump.

Hay que darle gracias a Dios por esos visionarios que, en contra de las ideas neoliberales, no permitieron que se privatizara el Canal, y por aquellos que hoy impulsan un Ministerio de Planificación. Esas posiciones contrastan con la teoría del neoliberalismo y muestran una gran visión de aquellos que las promueven.

Estamos frente a un cambio del modelo capitalista neoliberal en el que el ámbito social tendrá mayor relevancia que en la actualidad. La propuesta de Trump pone esto en evidencia, una propuesta de nueva relación de comercio en que el impacto no sea negativo para el bienestar de los ciudadanos. Un gobierno que se enfoque en sus ciudadanos, sin tratar de seguir la dialéctica internacional. Una sociedad más justa donde haya menos perdedores por la “competencia” local e internacional.