En defensa de la educación particular

Pocas cosas han sido tan vilipendiadas en este país como la educación particular. Demagogos y populistas la sacan como un as de su manga cuando se les agotan los temas. La educación particular en Panamá tiene la dicha de laborar bajo la dirección de dos ministerios: Educación y Trabajo. La mayoría de los colegios particulares trata de ceñirse a las directivas de ambos.

La educación particular no deja de ser un negocio, pero es un negocio dedicado a lograr la excelencia en su producto, es decir, estudiantes bien formados, con valores y conocimientos que les abran las puertas de las universidades y que les permitan obtener éxito en la vida.

¿Qué es el éxito? Lograr ser emprendedores y tener sus propios negocios o trabajar en alguna empresa en la que reciban un ingreso que les permita vivir de acuerdo con sus expectativas. Lo que no me queda claro es si será en el “negocio de educación” en donde lo logren, con tantos ataques. ¡Lástima!

Contamos con una gran variedad de colegios particulares. Hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. Lo ideal sería que la educación pública estuviera a la par de la privada. Ese no es el caso y no es culpa de los colegios particulares.

En Panamá, la educación oficial fue maravillosa. Ser graduado del Instituto Nacional era motivo de orgullo, pero eso fue cambiando, poco a poco, y se exacerbó el declive en la época de los militares. Cónsono con la “danza de los millones” se obtuvieron muchos préstamos para el sector educativo.

Y para dar la impresión de que era buena se fueron bajando los estándares. Se suprimieron las pruebas PISA, cuando estas comenzaron a revelar la poca calidad de la enseñanza en los planteles.

No quiero entrar en una discusión sobre los méritos o fallos de la reforma educativa de 1979. Lo cierto es que el desprecio de la población hacia los militares, en alguna forma se tradujo en el rechazo casi universal de los cambios propuestos. Los héroes de esta lucha no fueron los educadores, sino los padres de familia que apoyaron a los educadores, porque a los docentes, con pocas excepciones, les daba exactamente igual qué era lo que enseñaban.

Hasta entonces, las escuelas particulares, casi sin excepción, eran religiosas. Poco a poco, comenzaron a germinar pequeños colegios bilingües que llenaron las expectativas de muchos.

La globalización hizo que fuese cada vez más necesario dominar el inglés y esto se reflejó en la proliferación de colegios bilingües particulares.

Como los colegios estadounidenses se retiraron de la Zona del Canal, muchos expats (expatriados) y otras personas necesitaron colegios bilingües.

De forma que la competencia entre estos se agudizó y comenzaron a ser cada vez mejores, mientras que la educación pública se fue quedando atrás.

Para ponerle la cereza al pastel, el Ministerio de Educación (Meduca) redujo las horas en que el alumno del colegio oficial permanece en clases, y gasta mucho de este tiempo –que literalmente es de oro– en memorizar estériles conceptos de los que tildan “estudios sociales”.

Entretanto, la real y verdadera historia de este país, llamado Panamá, sigue “clasificada”, es decir, que nadie la escribe, la conoce ni la discute.

Por el Meduca han pasado muchos ministros. Según recuerdo, una sola administración tuvo cuatro o cinco ministros de Educación.

Siempre he creído que en los ministerios lo que urge son buenos administradores, no necesariamente profesionales del ramo, con la excepción del Ministerio de Obras Públicas. Un buen administrador busca expertos que mantengan a la institución al día. Ese no ha sido el caso de Meduca.

La educación particular se ha ido modernizando y mejorando, a pesar de tener que ceñirse a currículos desfasados, impuestos por el ministerio, cuyas autoridades insisten en que todos los colegios deben ir a la par. No han tomado en cuenta las necesidades de distintos grupos que requieren conocimientos diferentes. No pedimos concesiones especiales, pagamos impuestos, cumplimos con las directrices, no se nos permite importar maestros y se nos asolea con demasiada frecuencia.

No soy la vocera de la educación particular ni pretendo serlo. Soy una panameña interesada en la calidad de la formación de las nuevas generaciones de panameños, que le ha dedicado los últimos 53 años de vida a la educación bilingüe particular, por eso relato lo que he vivido.