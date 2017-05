En defensa del idioma español

El inglés es el idioma dominante hoy en día. Aunque está lejos de ser la lengua con mayor número de hablantes, es con mucha diferencia la más extendida de las 6 mil lenguas que se hablan en el mundo y, además, se emplea como segundo idioma en 101 países.

Actualmente, saber el inglés es algo esencial. Esto lo hemos escuchado en infinidad de ocasiones. No saber hablar inglés es un hándicap muy negativo en, prácticamente, cualquier sector de la sociedad. Gran parte de los trabajos exigen tener conocimientos de este idioma, y cuanto más mejor. Es el lenguaje que usamos cuando viajamos a casi cualquier país, el que utilizamos en muchas ocasiones para realizar búsquedas por internet, siendo además con el que mejores resultados obtenemos.

Sin embargo, la importancia de saber manejarlo perfectamente no implica dejar atrás nuestro idioma nativo. No debemos olvidar que, también, nuestra lengua natal merece una atención especial. La mayoría de nosotros, los panameños, no nos damos cuenta de la importancia de saber expresarse y escribir correctamente el español.

Pensamos que por el solo hecho de ser nuestro idioma oficial lo conocemos y dominamos bien. Resulta interesante ver que uno de los aspectos en que se cometen más errores es la ortografía. En los universitarios o profesionales, eso es inaceptable y es un problema que debe ser solucionado correctamente en la escuela primaria.

A la hora de hablar y escribir nuestro idioma de origen tenemos que pensar en la imagen que vamos a proyectar en los demás.

Un estudio del año 2016, del servicio Translate by Humans, analiza el futuro de los idiomas teniendo en cuenta aspectos, como el crecimiento demográfico y económico de cada país o el uso de cada idioma en sectores concretos, así como en internet. El español es uno de los lenguajes que podría plantar cara al inglés y que, según el informe, seguirá teniendo un peso específico dentro de los próximos años.

La Organización de Naciones Unidas estima que más de 500 millones de personas lo hablan, cerca del 15% de la población mundial. Lo que cambiará en el futuro es el país dominante. En 2050, Estados Unidos será el que más hispanohablantes tenga. Lo que se mantendrá es su poder, como segunda lengua, y su papel en el mundo de los negocios.

Mi propia experiencia, como estudiante y directora de colegios bilingües, me dan suficientes razones para promover y apoyar fuertemente los programas de educación de doble lenguaje, o dual language education, como se les conoce en inglés.

Son programas que comienzan desde el preescolar y cuyo objetivo principal es que el niño obtenga la capacidad de hablar y escribir de manera competente en ambos idiomas, además de aprender a valorar ambas culturas. El alumno mantiene su lenguaje nativo y, a su vez, adquiere el inglés.

La escuela divide los dos lenguajes por materias. Por ejemplo, las matemáticas son en inglés y las ciencias en español. Además, siendo Panamá un país multicultural, se busca componer los salones en parte por niños cuyo primer idioma es español, y la otra parte de nativos inglés parlantes. La ventaja de tener las aulas de esta manera, es que ambos grupos interactúan y buscan la manera de comunicarse entre ellos, así que aprenden nuevas cosas de unos y otros.

Con estos programas no solo la comunidad de habla hispana es beneficiada, sino que también los padres extranjeros le dan a sus hijos la oportunidad de aprender un perfecto español, contribuyendo a crear una sociedad multicultural y capaz de comunicarse, respetando los valores y tradiciones recíprocos.

Es de fundamental importancia hablar inglés para ser competitivos en un mundo cada día más globalizado. Sin embargo, para hablar inglés de manera exitosa es imprescindible conocer nuestro idioma.

Por otra parte, no debemos permitir que la globalización y la xenofilia (estima o admiración por la cultura, las tradiciones y las personas de otros países) nos hagan olvidar nuestros orígenes y tradiciones. Por este motivo, es necesario fortalecer el estudio del idioma español y de nuestra cultura en los planes de estudio académicos.