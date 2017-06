El delito se escuda en la minoría de edad

Panamá se ha visto afectada por un sinnúmero de robos, muchos cometidos por menores de edad, pero ¿hasta cuándo toleraremos esto? Estamos expuestos cada vez que salimos de nuestros hogares a ser víctimas de estos niños que salen a buscar lo que no les pertenece, y no solo esto, sino que también participan en el contrabando de drogas, homicidios, etcétera.

Según psicólogos, los seres humanos tienen uso de razón a partir de los siete años de edad. Me pregunto, ¿saben o no lo que están haciendo? ¡Claro que lo saben, pero decepciona y deprime que el Gobierno se desentienda de un asunto tan comprometedor! Las escuelas son importantes para el aprendizaje y la formación profesional, no obstante, también se deben reafirmar los valores que traen del hogar. El problema es que mientras existan familias en crisis, disfuncionales, la escuela hará poco. Si el núcleo familiar no corrige desde un inicio, seguiremos siendo víctimas de estos menores de edad que se aprovechan de las debilidades del sistema de justicia.

Hace algunos años estaba sentada en el portal de una casa, viendo junto a mi hermano a unos niños de entre 12 y 15 años de edad jugar béisbol. No pudimos intuir sus malas intenciones; en menos de dos minutos estaban sobre nosotros. A mí me quitaron mi celular, mientras mi hermano era encañonado con un arma de fuego. Lo despojaron de su billetera, su guitarra eléctrica y el celular. Al llamar a la Policía sentí cómo me temblaban las manos; jamás me había pasado algo así. Los policías solo dijeron “son unos niños que viven aquí atrás, no es la primera vez que lo hacen”.

Estoy segura de que esto le ha pasado a muchas personas. Llegamos a la casa echando el cuento: “unos niños” nos arrebatan nuestras pertenencias que conseguimos con trabajo honrado. Me pregunto ¿debemos permanecer callados? Vemos cómo día a día menores de edad, supuestamente el futuro del país, van de bus en bus y de parada en parada robando, y pese a ser descubiertos y detenidos, al rato salen libres. Seguiremos saliendo de nuestros hogares con el síndrome de la inseguridad, con miedo a que nos roben o peor aún que nos arrebaten la vida y ellos, los antisociales, seguirán en las calles como si nada.

Y lo peor de este suceso es que los padres saben en los caminos peligrosos en que andan sus hijos; triste es ver los ejemplos que dan los adultos cuando algunos, incluso, les aplauden las fechorías a sus vástagos. Pongo como ejemplo de una sociedad en crisis el de los tres estudiantes que disfrutaron al arrojar a un gato pequeño desde lo alto de una de las estaciones del Metro. Muchos pudimos oír sus risas al ver a este indefenso animal muerto, ¿dónde están ahora? Hoy fue un pequeño gato, mañana podemos ser nosotros.

Muchas personas dicen que la economía del país ha provocado que la juventud cometa estos crímenes; conozco personas que no tuvieron nada; que a veces comían de forma intermitente, es decir, unos días sí otros no. A pesar de las carencias no se fueron por caminos torcidos; ellos escogieron el sendero largo, lleno de sacrificios y hoy son recompensados al ser unos profesionales exitosos y de bien.

Frente al fracaso, siempre será fácil echarle la culpa a la sociedad, cuando en realidad el error está en nuestro hogar, en nuestros padres y en nosotros mismos. Como lo dije, todo se aprende en el hogar.