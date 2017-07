El derecho a escoger una buena educación

El momento de vivir las consecuencias de la medida tomada por el Estado de equiparar los salarios de los docentes está en su punto de efervescencia.

Por un lado, ha provocado la asociación de padres de familia con el fin de luchar y protestar por los aumentos realizados por los centros educativos privados, alegando que no podrán hacer frente al costo de enseñanza.

Por otro lado, ha creado un ambiente de zozobra e inseguridad de la inversión privada. Y ante estos dos escenarios, ¿qué papel juega el Ministerio de Educación? ¿Qué medidas va a adoptar el Estado para mitigar el golpe económico, tanto de padres de familia como el de los colegios privados?

La crisis que se avecina en el sector educativo es inevitable si el gobierno no elimina o aplaza la equiparación de salarios de los docentes en el sector privado. Esta es la única medida que salvará la existencia de muchos colegios particulares, que están pensando en cerrar sus puertas por falta de presupuesto para atender el aumento de docentes y atender los otros rubros inherentes al servicio de enseñanza.

El Estado, en vez de propiciar el cierre de colegios privados, debe promover la pluralidad de escuelas, para que los padres de familia tengan la opción de escoger la educación que más se ajuste a sus creencias, economía y valores.

Vivimos en un país democrático en donde existe la libertad de empresa y el Estado debe garantizar la seguridad de inversión. Más aún cuando los centros de educación privada mitigan el deteriorado servicio de educación pública, marcada por la falta de infraestructuras. Es un sector que no le ha pedido ni un centavo al Estado para su funcionamiento; al contrario, contribuye con el pago de impuestos y todos los servicios públicos.

La lucha no debe ser “padres de familia versus escuelas donde estudian sus hijos”, se supone que estos dos conforman la familia educativa, y como tal, sus relaciones deben ser de sosiego.

Parece que el gobierno ha acostumbrado al pueblo a cerrar calles e interrumpir el libre tránsito para poder ser escuchado. Porque no atienden el llamado desesperado que están haciendo los colegios privados.

El llamado de atención también va dirigido a los padres de familia, que no están viendo con luces largas la situación, que ante esta problemática, los únicos que podrán recibir una educación privada y de calidad será los de clase elitista.

La educación no debe ser empañada por la política y no debe responder a la presión gremial. La educación es un asunto serio y el gobierno no lo está poniendo como tema de urgencia. Es necesario aplazar la equiparación de los salarios de los docentes en el sector privado mientras se encuentren medidas coadyuvantes. Vale la pena recalcar que si a el Estado le cuesta hacerle frente al pago de salarios a los docentes públicos, ¿imagínense a las pequeñas y medianas escuelas privadas? Nuestro país no cuenta con suficientes escuelas que respondan a la demanda de estudiantes.

Solo en la ciudad de Panamá existen centros educativos inhabilitados y esto ha obligado al gobierno a ubicar a los alumnos en gimnasios, iglesias y locales privados.

En la actualidad existen escuelas privadas de todos los precios y el padre de familia tiene la opción de escoger la que mejor se ajuste a sus necesidades y la de sus hijos. Con el aumento “obligado” por el Estado al costo de la educación particular, solo los padres ricos podrán pagar por este servicio y muchos educadores quedarán sin empleo.