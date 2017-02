El desfasado ‘Código de Trabajo’

Días atrás escuché al ministro de Trabajo solicitarle a las autoridades del Servicio Nacional de Migración que suspendieran temporalmente el otorgamiento de permisos migratorios, bajo las categorías de “países amigos” y “permisos de profesionales”, pero no así que suspendieran los permisos del programa Crisol de Razas o regulación extraordinaria, como lo llaman ahora.

Al país han llegado más extranjeros de los que puede recibir, pero no por las primeras categorías que mencionó el ministro de la cartera laboral, sino por los extranjeros no calificados y carentes de recursos que se han logrado colar gracias al Crisol de Razas, para luego ser regulados de manera flexible, sin que le dejen nada al país, y beneficiándose, además, de nuestros ya mediocres servicios públicos.

Basta dar una mirada a los lava autos, salones de belleza, comercio al por menor, gimnasios, el sector construcción y hasta en los mismos semáforos, para entender de qué tipo de migrantes estamos hablando.

Para nadie es un secreto que ellos se inscriben, como voluntarios, en la Caja de Seguro Social; que no pagan una cuota más para ingresar al Crisol de Razas; que se les condonan multas por estar ilegales en el país; que no pagan impuestos, porque no tienen una fuente de empleo fijo y que viven en la informalidad. Imponer multas astronómicas a los empresarios y poner trabas a los extranjeros no mejorará el sistema. Ni los países más ricos se salvan de este problema y, mucho menos, el nuestro, que desde la construcción del Canal lo hizo con mano de obra extranjera.

Las contrataciones laborales no se hacen de forma unilateral, sino porque el país y las empresas demandan mano de obra calificada, y si no encuentran la local, buscarán la que está regulada con sus respectivos permisos. Pero, al final de cuentas, son algunas empresas las que violan el artículo 17 del Código de Trabajo, al contratar a extranjeros con sus papeles en regla, pero incumpliendo la cuota establecida por el Código Laboral. El ministerio debería aplicar la certeza del castigo y excluir de cualquier trámite a las empresas reincidentes en estas prácticas.

Luego de casi tres años de gobierno, la miopía le impide al Ministerio de Trabajo preparar una reforma al Código del Trabajo, que adecúe el articulado sobre esta materia del Código de 1972 a la realidad laboral actual. El entorno laboral en este siglo XXI poco tiene que ver con el modelo vigente en la década de 1970; ahora las empresas locales trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, y los comercios tipo malls (desconocidos en ese entonces) llegaron para quedarse, cambiando el entorno para tener un país moderno y productivo.

Enfrentamos problemas de vieja data, veamos:

1. Tanto a las empresas pequeñas del área rural como a las grandes se les complica contratar extranjeros como técnicos o gerentes generales dentro del 10% y 15%, porque no hay segmentación por industrias, y se les exige la misma cantidad de empleados nacionales, haciendo imposible la contratación.

2. Por ley, un inversionista no puede tener permiso de trabajo. Y si el Ministerio de Trabajo lo encuentra sin permiso, aunque sea en su propio negocio, le impone una multa.

3. La esposa e hijos dependientes no tienen derecho a ser contratados por una empresa, de manera que si el cónyuge fallece, su familia se morirá de hambre, pues la ley no permite que trabajen.

El Acuerdo de Marrakech, que data de 1971, establece que un trabajador extranjero debe ser contratado, forzosamente, con un salario de mil dólares, lo que va en perjuicio del trabajador local que percibe un salario mínimo.

Ministro, si de verdad usted quiere poner orden, entonces, reforme la ley actual y deje huellas de su gestión; respete las normas laborales, porque mientras no exista una ley o decreto que derogue o modifique un decreto anterior, entonces no puede manejar la institución a punta de “comunicados” ni exigir requisitos sin fundamento jurídico. Usted es el candidato ideal para ser reprendido por el procurador de la Administración y acusado ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por violentar el derecho administrativo.

Todas estas normas están desactualizadas y mientras el Ejecutivo y sus dirigentes continúen actuando, como políticos y no como estadistas, y las normas migratorias y laborales no se adecúen integralmente, continuará la contratación entre un empleador explotador en perjuicio de una clase extranjera explotada que necesita trabajar para comer.