El desgobierno que se va

La última hoja seca que este verano de 2017 ha empujado ha sido el presidente Juan Carlos Varela. Tras él va su desgobierno y el cortejo de ministros, directores y cortesanos serviles, favorecidos y aprovechados, que integran su mayoría. ¿A dónde se van? Para mí no hay duda: se van al otro mundo. En la religión egipcia, las almas de los muertos no se justifican ante el tribunal de los dioses, refiriendo los pecados que han cometido, sino especificando cuáles pecados no cometieron. Más humildes que los cristianos, suponen los egipcios que en esto de pecar es el hombre enciclopédico por naturaleza, y lo más que puede pretender es librarse de ciertas faltas. Pues, bien, acaso Varela quiera acogerse a este procedimiento y pretenda hacer apología de su gestión diciendo: “Señores yo no he hecho nada”.

¿Debemos inclinarnos ante esta virtud de no hacer nada que ha ejercido Varela? La hora en que le ha tocado gobernar al jefe del panameñismo–varelista traía su personal exigencia. Cada hora trae un deber suyo, distinto del de la precedente y la subsecuente. El secreto de la oportunidad consiste en acertar con ese deber.

Espectadora Panamá–sin intervención positiva– de los hechos gigantescos con los que se organiza un tiempo nuevo, corría al menos un peligro tan claro como grave: la desmoralización que produce inercia, mientras el mundo hace alarde de incalculables energías. Y esto que es grave en un temperamento normal, había de serlo mucho más en una sensibilidad deprimida, sin confianza en sí, escéptica y entregada. Solo un fuerte empujón podría contrarrestar la emoción de parálisis colectiva. Creemos que la presente ocasión era oportuna para abandonar los caminos usuales. Cualquiera cosa estaba justificada, con tal de llevar al corazón panameño un sentimiento de fe y esperanza en sus capacidades de pervivir. Esto lo pudo hacer Varela, nadie se lo impedía. Ha desgobernado sin oposición, pues los partidos radicales yacen inmóviles bajo los escombros de 27 años de retórica absurda. El PRD, desmembrado, irresoluto, sin trayectoria predeterminada y sin propósitos, explota sabiamente el silencio.

Varela prefirió no hacer nada, y el resultado es desastroso. El ambiente público llega a tal extremo de pesimismo, que parece respirarse un aire de fin de mundo. Y no solo en la política, toda la vida nacional está atacada mortalmente por la parálisis. Menos negocios fructifican, y los demás se ahogan, sucumben o se detienen.

Lejos de verter la culpa de todo esto sobre los políticos, pienso que es una patriótica obligación oponerse al hábito de buscar en los gobiernos el origen de las grandes menguas nacionales. Solo una pueril sociología es capaz de atribuir a la política estos males. Todas las virtudes o vicios vienen directamente del cuerpo social, y si una sociedad va hacia la muerte por la corrupción generalizada, no la detendrá un gobierno de arcángeles. Los gobiernos no tienen, pues, obligación de lograrlo, pero sí de intentarlo. ¿Y qué ha intentado el señor Varela? Si el infierno está empedrado de buenas intenciones podemos entrar en él seguros de que no pisaremos sobre el gobierno de Varela, que ha vivido sin intenciones buenas ni malas. Su postrimería debe hallarse más bien en el limbo.