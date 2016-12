La destrucción del turismo

No es agradable conversar de este tema. Es más, creo que debíamos suspender el turismo en Panamá, hasta que corrijamos las graves deficiencias que impactan nuestra imagen como destino turístico. Digo esto porque no creo que el turista que nos visita en las actuales circunstancias se convierta en un promotor oficioso sobre cómo nos vemos a nosotros mismos en esta materia.

Parto por conceder que todo lo que yo piense sobre mi país es subjetivo. Algo así como ver a mi único hijo que es dientón y medio tontito, como el niño más bello. Panamá debe ser evaluado y vendido por profesionales de la industria. No por charlatanes que cada cierto tiempo hacen un bellísimo video de una linda aborigen en cristalinas aguas de San Blas, trabajadores orgullosos del Canal o del esplendor de una noche en el Casco Antiguo. Esos videos que retocamos cada cuatro años, no están funcionando. Es más, nos atan a una idea de lo que no somos y nos incapacita para proyectar una imagen creíble. El turismo es el negocio de deslumbrar a otros, de hacer que vean luciérnagas de chocolate durante su estadía en Panamá.

¿Cuáles son nuestros objetivos? Como bien dice Jaime Figueroa, esos objetivos debiesen ser la clave de nuestro arsenal: Camino de Cruces, el cerro desde donde se descubrió el Mar del Sur, café, turismo de compras, el Canal, restaurantes. En fin, todo aquello que inspire nuestro orgullo y que sea diferente. Turismo no es concreto. Turismo no son mil hoteles vacíos, porque estos son solo concreto sin alma. Y eso es lo que hemos perdido, nuestra alma. Desafortunadamente, nuestra industria hotelera perece porque el Gobierno jamás ha entendido lo que es turismo.

Toda iniciativa perece en Panamá después de dos años. Calle Uruguay, la calzada de Amador, Isla Grande, Pedasí, la peatonal de San Francisco, los senderos del charco, el Parque Soberanía, Coronado, Fuerte San Lorenzo, Portobelo… puedo seguir hasta que se me acabe la tinta. ¡Corran, que todo se cae! El IPAT tiene un presupuesto de millones, pero sus rectores no entienden que turismo no es solo anuncios donde se gasta el dinero repitiendo que Panamá es bella y extraordinaria. Nuestros objetivos, y la estrategia para lograrlos, no son claros. No aprendemos. Quienes hemos vivido suficiente recordamos que hace 16 años los únicos turistas en Panamá eran gringos; pensamos que al irse estaríamos muertos. Pues no fue así; fue peor.

Y digo que fue peor, porque pensé que Panamá tendría esperanza de crecimiento impulsado por su golpeada clase media. Quien viaja entiende las infinitas oportunidades que hay. ¿Será que las autoridades nunca han viajado? El turismo es un salvador de economías. Es una bocanada de aire fresco para choferes, empresarios, botánicos e historiadores; es fuente de inspiración para cocineros, y trabajo para una nación. Tenemos un Canal con senderos, cascadas, aves; tenemos una rica flora y fauna. Podríamos, por ejemplo, vender como lo hace Perú con el camino del Inca, y construir un par de hoteles con energía solar en medio de nuestra exuberante naturaleza. Un camino de océano a océano. Esto le daría trabajo a miles de jóvenes.

Nadie viene a Panamá a ver nuestra vieja arquitectura; para eso vamos a la tierra maya o azteca; allá hay toda una herencia. No menosprecio mis ruinas queridas, pero Guatemala, México y Belice nos guantean en ruinas. Nadie viene a Panamá por sus restaurantes de comida típica, porque solo tenemos tres y son modestos para un gourmet. Nadie viene a Panamá porque el dólar es nuestra moneda de curso legal; menos porque puedan caminar por cómodas aceras o ir a teatros famosos. O porque se han enterado de que nuestro transporte público es lo máximo. Nadie viene al Caribe panameño, porque no existe. Dicen que somos el país más feliz del mundo. ¡A otro sueco con ese cuento!

Panamá tiene todo para ser una minipotencia en turismo; solo tiene que reunir a su intelligentzia en este tema. Lo que nos sobra es naturaleza. Ese es nuestro poder. Ya apostamos al concreto y perdimos esa guerra. Nadie “turistea” dentro de un cuarto de un hotel.

Otra millonaria campaña traerá unos cuantos gatos, mientras el real turismo, aquel que crece como hongo salvaje bajo la luna se muere y rápido. Pero lo que mostramos a los turistas solo sirve para que no regresen. Con todo y drogas, capos y matanzas, en México el turismo crece. Igual en Costa Rica, Guatemala y Colombia. En Panamá, lo que estamos haciendo no funciona, ni funcionará. Pronto gastaremos otros $25 millones más en propaganda, y es fantástico que nos promocionemos. Pero el turismo es igual que un buen restaurante; si es bueno regresas, pues de boca a oído se va haciendo fama.

Para revertir esa práctica que amenaza destruir una industria que debe ser fuente de riqueza y bienestar, urge que el Gobierno por primera vez contrate a expertos en turismo y que junto a los actores la enrumben hacia el sitial que merece. Ello incluye rescatar nuestros abandonados parques, señalizar las carreteras, y eliminar la basura que pulula por doquier. El buen servicio al cliente, y una sonrisa de vez en cuando, también ayudarían. Personalmente le apuesto a nuestra naturaleza; si tan solo apreciáramos el maravilloso tesoro que es Darién. Creo que es nuestra provincia más bella. Pero si continuamos por el rumbo actual, será imposible triunfar. ¡Te rogamos Señor. Escúchanos María!