Lo que hay detrás de las cifras

El restaurante está lleno, las empresas muestran utilidades, han aumentado los permisos de operaciones, esto significa que la economía está volando, somos un país rico. Con tan baladíes argumentos, los burócratas estatales se regodean al enfrentar las críticas sobre las graves falencias administrativas que adornan la actuación gubernamental. Entonces, como cuña para soportar tan bochornosas explicaciones, Ricardo Hausmann, profesor del Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, y estudioso del desarrollo económico de Panamá, explica que este ha sido el país con el mayor crecimiento económico en América Latina en los últimos 20 años, por haber recibido inversión extranjera para la exportación de servicios, lo que le ha ayudado a financiar el déficit, a pesar de tener un sistema educativo que no ha sido el más eficiente y de calidad.

Tal vez, embelesado por tan buenas noticias, el presidente ofrece 100 mil casas gratis, porque por donde se mire hay plata. Por otra parte, el Ministerio de Desarrollo Social señala que los índices de pobreza han bajado porcentualmente. Las cifras no mienten y Hausmann tiene razón, Panamá es hoy uno de los países que ha logrado un crecimiento económico envidiable. Lo que, tal vez, no ha explicado es quiénes son los verdaderos beneficiarios de esta riqueza.

Panamá es el sexto país del mundo con peor distribución de la riqueza. Tenemos riqueza, pero un pobre desarrollo. No tengo espacio para aportar un catálogo de cifras, pero todo esto significa que los dineros que genera el país (la mayor parte) se queda en manos de un mínimo de la población (la más rica); otra cantidad es mal administrada por el gobierno y, lo más despreciable y vergonzoso, que otra gran parte ha ido a los bolsillos de particulares, funcionarios, políticos y entidades políticas corruptas, y una mínima porción se destina al desarrollo e inclusión de los más pobres. En pocas palabras, en 20 años el país ha estado trabajando para los grupos de poder y para los sindicatos de ladrones y pillos que, como pirañas hambrientas, destazan los bienes públicos, cada cinco años, ante un silente contubernio con los órganos del Estado. ¿Y las obras?, enrostrarán los defensores del statu quo. Obras sobrevaloradas y algunas mal construidas e inconclusas, sin que la justicia haya sancionado a nadie por tales latrocinios.

Por otra parte, las cuentas públicas se han manejado con criterios muy particulares. Si hay tanta riqueza, ¿por qué razón la deuda pública sigue aumentando, las recaudaciones fiscales disminuyendo, el desempleo informal incrementándose de manera alarmante, la inseguridad se hace endémica, los hospitales no tienen insumos, la Caja de Seguro Social y el sistema educativo están en crisis y otras tantas falencias verdaderas, que se viven en un mundo real y no de cifras? Porque la corrupción, la opacidad y la incapacidad son los antivalores que han nutrido, no solo a esta administración, sino en mayor o menor grado a todas, desde el inicio de la llamada era democrática. La causa verdadera de estos males es la sociedad. Cada cinco años nos empecinamos en elegir a los más indignos para que gobiernen, tal vez, porque llevamos en nuestros genes el nefasto deleite por el “juega vivo” y la corrupción. Esto no es asunto de cifras, es la realidad.