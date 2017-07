La deuda pública sube, sube y sigue subiendo

El mal manejo de las finanzas por parte del ministro de Economía y Finanzas ha obligado al Gobierno a incrementar la deuda pública por más de 5 mil 320 millones de dólares. Por consiguiente, alcanza el récord más alto de endeudamiento de los últimos gobiernos y sigue el aumento de gasto corriente, aun así, el consumo ha disminuido y la economía sigue a la baja.

En 2015, previmos el desastre de las finanzas del Estado, razón por la cual escribí el artículo “Así sucedió”, que salió en La Prensa el 13 de febrero de 2015, preocupado por la falta de credibilidad y confianza que existía en el ministro Dulcidio De La Guardia González. En el artículo se señalaba la importancia de vigilar de cerca este ministerio, dado que el señor De La Guardia González fue parte responsable del aumento de la deuda pública en el gobierno anterior.

El endeudamiento indiscriminado de este gobierno no ha traído beneficios al país, porque las escuelas siguen cayéndose, los hospitales carecen de insumos y medicamentos, y las carreteras están en las peores condiciones.

Sin embargo, el Gobierno no las ve; la sanidad y el suministro de agua potable han sido el peor desastre de este gobierno del Pueblo Primero; la pobreza sigue en aumento; el desempleo galopa; la economía sigue en baja; el descontento de la población sigue creciendo por falta de una política coherente y por el incumplimiento de las promesas del presidente. Esta situación es muy peligrosa para el Estado, además de la corrupción de algunos funcionarios.

No podemos olvidar que el ministro De La Guardia González fue el responsable por la compra de los corredores Norte y Sur. No obstante, en las investigaciones que he realizado he encontrado estudios económicos que señalan un sobrecosto por más de 600 millones de dólares.

Asimismo, copias de periódicos de esa época que nos vendían la idea como una de las mejores inversiones para el país.

Ahora resulta que los corredores no pertenecen al Estado, sino a un grupo de inversionistas, o sea que los panameños seguiremos pagando de por vida el uso de ambos corredores.

Aún no entiendo por qué la Contraloría y el Ministerio Público no han iniciado una investigación de oficio. También el ministro es responsable de la debacle económica de la Zona Libre de Colón al implementar nuevos impuestos y aumento de las tasas, y creador de los revalúos cuando fue viceministro de Finanzas y Economía del gobierno anterior.

Con el Decreto Ejecutivo 130 han causado gran indignación y descontento general de la población por falta de seriedad de este gobierno, de manera tal que tuvieron que suspenderlo. Ahora desean reunirse con los diferentes gremios para analizarlo y escuchar recomendaciones.

Es conveniente evitar confrontaciones, y que no se imponga un decreto a todas luces nefasto para los panameños. Que podamos vivir con paz social, con justicia, equidad, sin nepotismo, arrogancia y prepotencia por parte de este gobierno.