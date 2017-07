Una difícil condición laboral

“Vivimos en pésimas condiciones, algunos en casas de jira (término ngäbe), corteza de la palma de pixbae; otros en salones de clase, aulas rancho no utilizadas por falta de mobiliario. Actualmente trabajamos 18 docentes en una de las escuelas de la comarca. La matrícula es de 284 en primaria y 170 estudiantes en premedia multigrado atendida por un solo profesor. Existen letrinas que están al borde del colapso y baños improvisados con hojas de zinc. El agua no es potable, son acueductos que no reciben ningún mantenimiento; la escuela tiene un panel solar; los estudiantes caminan hasta dos horas para llegar a la escuela.

Carecemos de granos básicos debido a las distancias; en ocasiones llegan pequeñas remesas de crema y galletas, que apenas alcanzan para un mes; el horario por falta de aulas es, en la mañana para la primaria y en la tarde con los estudiantes de premedia; no suministramos merienda; la comunidad no tiene luz eléctrica, sino panel solar. Las casas no tienen ningún tipo de seguridad y frecuentemente somos víctimas de hurto. Nuestro salario es igual que el de un docente de área urbana, con la diferencia de un viático mensual de B/.100.00 al que se le descuentan los impuestos.

Los gastos de pasaje, los tenemos que asumir. Desde San Félix nos trasladamos hasta la comunidad de Gato, donde termina la carretera de asfalto y luego comenzamos a caminar; el primer día siete y hasta ocho horas, sobre terrenos llenos de precipicios, hay que atravesar la cordillera, cruzar ríos, puentes improvisados de palo y malezas, lajas inmensas, derrumbes; el segundo día caminamos cuatro horas y más.

Luego se llega a Ratón, que es el lugar donde fallecieron recientemente dos de nuestros compañeros”.

Estas declaraciones de una valiente educadora son similares y quizá hasta menos dramáticas para los 10 mil 893 docentes ubicados en áreas de difícil condición laboral, concepto que supera la clásica denominación de difícil acceso, que se restringe tan solo al lugar.

La provincia de Bocas del Toro es la que presenta la mayor cantidad: 3 mil 696 y la comarca Ngäbe Buglé con mil 326 docentes. (Portafolio de Proyectos Especiales y Mejora Continua de los Procesos de Recursos Humanos) Meduca 2015.

La ausencia de estadísticas educativas continuas, consistentes, confiables y oportunas desde el año 2010, es preocupante, impiden investigar, tomar decisiones sustentadas y establecer prioridades.

La afirmación anterior se pone en evidencia, ya que según información suministrada por el departamento de estadística del Meduca (2014), existían mil 511 escuelas de premedia y media del sistema regular oficial ubicadas en áreas de difícil acceso. Información inconsistente y no confiable, puesto que para el año escolar 2013, este mismo departamento indicaba que la totalidad de escuelas de premedia y media regular oficial a nivel nacional era de 815. Ver sitio web.

¿Qué estrategia emplean otros países de América Latina que presentan similares o peores condiciones de centros educativos de difícil acceso? La respuesta es la creación de internados para premedia y media que permitan mejorar la calidad de atención, unificar subsidios, mejorar la alimentación, impedir accidentes y fallecimientos, ampliar la cobertura, fortalecer la supervisión. Para la primaria habría que crear otras alternativas, ya que la Ley Orgánica de Educación indica: …“donde quiera que haya un núcleo de niños no inferior a veinticinco (25) en un área no menor de dos kilómetros de radio, el Estado tiene la obligación de abrir una escuela”.

El Meduca ha agregado “categorías curiosas”, al considerar que el agua de lluvia, ríos, quebradas y pozos son de uso escolar. Esta agua no es potable y provoca enfermedades. Bajo este criterio todas las escuelas tienen acceso al agua; ¿qué ocurre cuando no llueve y cómo se traslada esta a cada plantel?

La autora es docente e investigadora social