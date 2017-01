¿Qué tal si te digo que el Guasón podría no ser un criminal, y que sus fechorías son una mera cuestión de “percepción” en Ciudad Gótica? Lo más seguro es que te preguntarías: ¿Entonces para qué existe Batman? Dicha idea asalta mi mente cuando pienso en la absurdidad del sistema o circo judicial de Panamá. La diferencia radica en que el hombre murciélago al menos es capaz de infundir respeto entre sus seguidores, mientras que nuestro “sistema” solo genera indignación. Lo que sí no se puede negar es que ambas entidades han sido eficientemente creadas con un solo propósito: entretener a las masas de creyentes.

¿Qué tal si te digo que todo el revuelo que ha causado la aparente inquisición que nuestro actual gobierno ha emprendido podría no ser más que una pantomima para mantener la fe ciega de un pueblo ignorante, ingenuo, iluso que insiste en sus errores con la esperanza de que algún día se conviertan en aciertos? Dudo que seguir eligiendo a líderes con nombres distintos pero apellidos idénticos vaya a ser el camino hacia esa justicia de la que tanto se habla pero poco se conoce. Lamento el destruir los sueños de muchos que creyeron que esta vez iba a ser diferente. Recuerden que entre blancos se entienden y entre los otros colores nos hacemos presas.

¿Qué tal si te digo que, después de todo este teatro judicial, seguramente nadie va a ser condenado? Por si no se han percatado, las salas de los hospitales están llenas de exautoridades achacosas que se valen de éste y otros tantos recursos para eludir sus audiencias o sencillamente conseguir que los envíen de regreso a la envidiable comodidad de sus hogares. Algo parecido sucede con los que están siendo procesados en ausencia, pues nada se hizo por evitar que se fugaran del país. Quizás sean estos los más afortunados, ya que en estos momentos deben estar dándose la gran vida y a la espera de que transcurran 6 años para recibir el típico sobreseimiento, es decir, que sus casos entren en vigencia expirada. Sin embargo, en algunos casos, estas ingeniosas artimañas ni siquiera son necesarias, pues basta con devolver una fracción de lo mucho que hurtaron o demostrar sus “arraigos” al país para hacerse merecedores de toda la misericordia de nuestro sistema judicial.

¿Qué tal si te digo que para evitar poner en riesgo el glamour de nuestra élite feudal criolla, se utilizan como chivos expiatorios a los subalternos sin exponer públicamente a los cabecillas de los crímenes cometidos, algo que contrasta con toda lógica. Sería interesante conocer el porqué de esta extraña interpretación de “justicia”. Sin embargo, ni siquiera vale la pena hacer este ejercicio investigativo, pues lo más probable es que todos los implicados salgan bien librados, ya sea de forma expedita o a cuentagotas por “falta de pruebas”.

¿Qué tal si te digo que el supuesto castigo de casa o mansiones por cárcel se parece más a unas vacaciones que a una condena? ¡Qué decir de aquellos a los que se les ha dado país, más bien feudo, por cárcel! País por cárcel tiene la vasta mayoría de los panameños pertenecientes a la clase trabajadora empobrecida y consecuentemente sin ninguna oportunidad presente o futura de salir de aquí gracias a las políticas de exclusión implementadas por aquellos a quienes eligen con una devoción muy parecida al masoquismo.

¿Qué tal si te digo que, contrario a lo que nos quieren hacer creer, Martinelli y su “equipo” no inventaron la corrupción en nuestro país? Fueron tan solo dignos exponentes de un mal de vieja data y una de las piedras angulares de nuestro subdesarrollo. La diferencia estriba en que esta vez el gobierno ha encontrado en la quasilucha contra la corrupción el tema perfecto para distraer la atención del pueblo mientras “otras cosas” suceden.

¿Qué tal si te digo que no importa cuánto coquetee el gobierno con el clero ni cuántas indulgencias le aporte a su cuestionada organización, la responsabilidad por sus fallas no será enmendada como seguramente no fue salvada el alma de Constantino el Grande (ingenioso inventor de estas fraudulentas figuras de perdón) por sus abominables crímenes.

El haber concertado la visita del Sumo Pontífice y donado 2.7 millones a la “tan necesitada” Arquidiócesis de Panamá no hará que los tan invocados pero poco practicados principios del verdadero cristianismo afloren mágica y factualmente en nuestra degenerada sociedad.

¿Qué tal si te digo que todo este show bien podría ser no más que un plan meticulosamente ideado para limpiar el nombre de los “procesados” y darle a la masa de cándidos y/o amnésicos una falsa sensación de justicia que sacie su escasa suspicacia y sus abundantes ensoñaciones? La impunidad para los crímenes de alto perfil siempre ha sido la tónica en los procesos judiciales amañados seguidos a implicados indefendibles, pero contradictoriamente absueltos. No es casualidad que nuestras leyes hayan sido arregladas para este fin.

Tampoco son casualidad los “pactos de no agresión” entre gobiernos sucesivos, más parecidos a conspiraciones ‘económico-socio-politiqueras’ para perpetuar la delincuencia sin castigo y su dinastía disfrazada de democracia.