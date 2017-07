El dilema: tomar agua o pasar barcos

Cuando leí el último borrador de este artículo me estremeció su contenido. Pasaron las horas y al meditar sobre nuestros mártires del 9 de enero de 1964, y los estadistas Roberto Chiari y Omar Torrijos, decidí compartir con los lectores temas muy preocupantes sobre nuestro Canal, los que le son ocultados a los panameños. Siempre fuimos conscientes de que este “tiempo solo para estadistas” llegaría y que tendríamos que decidir entre tomar agua o cruzar barcos.

Podemos hacer ambas cosas, lo que no debemos permitir es que se imponga la tendencia de satisfacer los intereses y prioridades de la ACP y las élites burocráticas sobre las justas necesidades y el derecho a la vida del pueblo panameño. La prioridad es el pueblo, aunque lo inteligente y conveniente radica en satisfacer a todos.

El Canal para los panameños representa un hermoso relicario de inolvidables retazos de nuestra historia, lutos, tristezas, triunfos, heroísmo, entrega de vidas y nostalgias, además, sin duda, es el Canal el precursor y potosí del perfeccionamiento de la República y principal fuente de recursos para nuestro desarrollo. Respetamos a los honorables panameños que hoy les corresponde la delicada misión de administrar la ACP, siempre y cuando estos sean respetuosos, justos y honorables. Abraham Lincoln, quizás el más notable de los expresidentes de EU, quien abolió la esclavitud, daba fuerzas a su liderazgo con la máxima: “Dile al pueblo siempre la verdad por dura que esta sea, y recibirás a cambio comprensión y bondades”. Pero también otra de sus máximas era: “Se puede engaña al pueblo un tiempo, pero no todo el tiempo”. En consecuencia y ya rompiendo el secretismo de la ACP, si el lago Gatún, como ha trascendido en informes escritos por profesionales consagrados, responsables y estudiosos, se está salinizando a consecuencia de la imperfección del diseño y funcionamiento de las tinas de reutilización y ahorro de agua, pues hay que aceptarlo de cara al sol, con valentía, dispuesto a rendir cuentas ante la conciencia y tu pueblo y juntos encontrar la solución.

Lo que no es correcto, apreciado presidente Juan Carlos Varela y administrador de la ACP, Jorge Quijano, es tratar de sorprender a la población y de repente, traído de los cabellos, declarar que en 2025 se iniciará la construcción del IV juego de esclusas, declaraciones poco meditadas producto de una reacción desesperada, al verse sorprendido y sitiado el Sr. administrador por dos graves problemas: la salinización del lago Gatún y el funcionamiento de las tinas de reutilización de agua, perezosas o demasiado lentas, que jamás permitirán cruzar cada día los 12 o 14 buques neopanamax como la ACP nos lo había garantizado antes del referéndum en 2006. No queremos pensar siquiera que ni al Sr. presidente le hayan informado los pormenores de esta situación, que podría tener como desenlace un desastre ecológico, incluyendo ambos océanos y un revés prolongado en la economía del país. Preguntamos a nuestro presidente: ¿corresponde al administrador del Canal, informar a la Nación una disposición del gobierno de tanta trascendencia que en el año 2025 se inicia la construcción del IV juego de esclusas?; ¿No corresponde solo a los presidentes emitir estas decisiones de semejante impacto? Además, respetable presidente, ¿está usted consciente de que el Art. 325 de nuestra Constitución exige que para la construcción de nuevas esclusas se debe aprobar en un referéndum? Por supuesto, estas declaraciones de Quijano, en las propias barbas del presidente, dan pie a imaginar que llevan el espaldarazo del mandatario y crear así el ambiente para que la Asamblea produzca la ley que adjudique los ríos Indio y Bayano a plena jurisdicción, patrimonio y dominio a la ACP. ¿No es justo permitir que se nos despoje de estos dos ríos y más hoy, siendo las reservas de aguas puras más accesibles a las ciudades de Panamá y Colon, y más cuando el lago Gatún aumenta progresivamente la contaminación de sal? ¿Tomamos agua o cruzamos barcos? Panameños, ese es el dilema. Por otra parte, cuando aprobamos en el referéndum el tercer juego de esclusas en 2006, aquel ejercicio involucraba el compromiso del Estado, de que todas las utilidades derivadas del Canal durante los próximos 50 años se utilizarían en el desarrollo y bienestar humano, ¡nunca para seguir haciendo más zanjas! Precipitarnos a construir el IV juego de esclusas en el escenario ya descrito, significaría que el pueblo pagaría los platos rotos que lamentablemente rompieron los actuales administradores del Canal ante el asombroso e incomprensible cúmulo de errores y negligencias, muchas de estas advertidas por la firma holandesa y de prestigio mundial WL/Delf Hy.draulics, subcontratada por la propia ACP. Sin embargo, señor presidente, ante la difícil emergencia le tenemos propuestas de sugerencias realizables también de emergencia, que solo usted puede lograr se implementen rápido pero con orden, no sin antes advertir al país.

Quien pretenda disponer del río Indio hoy por la fuerza para resolver la emergencia planteada, debe ir con bayonetas caladas y puñal en boca, el monseñor y mucha agua bendita.

Recomendamos como acción inmediata rehabilitar el proyecto de estudios y planos que dejaron los norteamericanos en 1942, conocido como “proyecto presa Trinidad”. contratar a la Becktel que la construya y a la vez rectificar el diseño de las tinas hoy fuera de servicio. Aquellos de la ACP que se opongan con argumentos técnicos desfasados y obsoletos en el tiempo deben ser separados del cargo sin pérdida de tiempo.