El director que necesita la CSS

Recientemente, nuestro presidente aseguró que “la Caja de Seguro Social debería tener dos nuevos directores y no uno: alguien que vea los 6 mil millones que maneja la institución y otro que revise los servicios médicos…”, y agregó que “es excesiva la carga sobre una sola persona, así que esta es una oportunidad…”. Respeto su opinión pero discrepo y me explico de inmediato.

Mi primer argumento es que los problemas de la CSS no son el producto de una “excesiva carga de trabajo”. De hecho, sistemas de seguridad social de mayor complejidad que el nuestro se gestionan exitosamente con una estructura organizacional similar. Nuestros problemas son el producto del “clientelismo político” y el tráfico de influencias que caracteriza a la actual administración, como lo sugiere el informe de la organización Panamá Transparente. Esta práctica ha favorecido el nombramiento de funcionarios que muchas veces no poseen las competencias necesarias para el cargo, por ende, no son capaces de gestionar, con equidad y eficiencia, la institución ni de escuchar y satisfacer las demandas y necesidades de los asegurados; como lo demuestra la historia reciente.

Más preocupante son los reportajes mensuales que señalan la falta de transparencia del gobierno y la corrupción en distintas instancias (por ejemplo, el nefasto asunto de las millonarias coimas, cuyos beneficiados aún no conocemos). En ese ámbito, la propuesta de “dos nuevos directores, aparte de generar una doble burocracia, genera preocupación, pues tiene el riesgo de representar una doble oportunidad para hacer negocios con nuestros recursos; como también lo ha demostrado la historia reciente. Este argumento debería ser suficiente como explicación, pero avancemos.

Lo que necesitamos es un proceso de selección transparente, que permita que el mejor candidato, sin que exista favoritismo de índole alguna, sea escogido. El nuevo director general debe ser un ciudadano ejemplar, tener la formación profesional, experiencia, capacidad, solvencia ética y moral para concentrarse –sin amarres ni compromisos– en garantizar la ejecución efectiva y eficiente de las políticas y lineamientos estratégicos de la institución, teniendo como norte los principios y valores institucionales dados en la Ley Orgánica de la CSS.

Para que el director general sea capaz de evaluar los logros de la institución debe contar con un equipo competente, y con un sistema de indicadores de gestión, que le permitan actuar en tiempo real, sobre las dificultades que puedan tener las direcciones ejecutivas en la ejecución de las actividades para alcanzar sus metas anuales. Abundan las experiencias sobre esta tecnología digital que se pueden valorar para evitar errores y bajar costos.

Para ello deberá velar porque los directores ejecutivos, sean igualmente seleccionados mediante concurso público. Necesitamos los mejores profesionales, altamente capacitados, con experiencia y estabilidad. Capaces de asumir la responsabilidad por la ejecución, con eficiencia, de la política pública. Son ellos los que tienen la responsabilidad directa por los programas.

Así mismo le corresponderá favorecer las condiciones para que los procesos de selección y nombramiento de los directores de hospitales y servicios ambulatorios garanticen que estos sean idóneos, capaces y comprometidos. Con la excelencia profesional y experiencia necesaria para “humanizar los servicios de salud, mejorando la equidad y el acceso a la atención de calidad”, mediante el fortalecimiento de la capacidad efectiva de resolución de todos los niveles de la red de servicios.

Especial atención deberá prestar a la coordinación efectiva con el Ministerio de Salud, que facilite el abordaje conjunto de la segmentación del sistema y la fragmentación, principales causas del bajo desempeño de los servicios de salud. Para ello tendrá a su alcance los productos que generen la Comisión de Alto Nivel para la Transformación de la Salud, y la obligación del desarrollo expedito de los “Lineamientos propuestos para la mejora y fortalecimiento del Sistema Nacional Público de Salud integral, en el marco de una política de Estado”. Este será, en mi opinión, uno de los principales retos que enfrentará el nuevo director.

El otro, no menos importante, será el de garantizar la sostenibilidad financiera para el cumplimiento de sus obligaciones con los asegurados y sus dependientes, dentro de un contexto centrado en la justicia social. Especial mención merece la mejor utilización de los recursos administrativos, técnicos, financieros y humanos disponibles para lograr los servicios y beneficios previstos, de forma adecuada y oportuna. Y en especial, la transparencia en la gestión de la institución.

No es imposible encontrar a esa persona, solo hace falta el compromiso genuino con el bienestar de la población. ¡Tiene la palabra, presidente!