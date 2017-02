El director que no queremos

Consternado por la compleja crisis institucional que atravesamos, producto de la corrupción estructural que nos ha caracterizado desde tiempos inmemoriales, inicio esta entrega manifestando que no queremos un director que sea propenso a la corrupción. Se dice fácil, pero en Panamá es cada vez más difícil encontrar a esa persona.

Los panameños no queremos un director cuya principal credencial para ejercer un puesto público sea la influencia basada en la amistad con el mandatario de turno, o porque pertenecen al mismo partido político o club social; y, por ello se sienta impune, protegido y propenso a hacer de la Caja de Seguro Social (CSS) un filón para el beneficio propio y el de sus amigos, a base de engaños y de traiciones al pueblo.

Tampoco queremos un improvisado, carente de la formación profesional, experiencia, capacidad, solvencia ética y moral, para concentrarse en garantizar la ejecución efectiva y eficiente de las políticas y lineamientos estratégicos de la institución. No es suficiente con tener 35 años y un título universitario, o haber sido gerente de alguna empresa privada.

Es preocupante que la junta directiva de la CSS haya definido unos requisitos de fácil cumplimiento, sin que se demande una formación especializada en la materia, ni experiencia previa en la gestión de la seguridad social.

Más reprochable es que se haya modificado el reglamento, para concederle un valor de 50% a la entrevista. Nos hace pensar que buscan crear las condiciones para favorecer a “alguien”, que posea los aceptables créditos profesionales y obtenga el más alto puntaje en la entrevista, en perjuicio anticipado de los demás aspirantes.

Para poner en perspectiva estas preocupaciones, consideremos el comportamiento del presupuesto de gastos e inversiones que manejó el anterior director y manejará su relevo.

El anterior director manejó $11 mil 983.6 millones de dólares en tres años, y el nuevo manejará un presupuesto de $5 mil 115.7 millones para 2017, cifra equivalente al costo de la ampliación del Canal, y muy atractiva para hacer negocios. Esperemos que, sea quien sea, capitalice la experiencia, llene las expectativas de la población y no cometa los errores de su antecesor.

Exigimos que el nuevo director ejecute este presupuesto con total nitidez, probidad y efectividad. Que no se privatice para beneficiar a terceros, lo que se puede hacer en la institución, con sus recursos propios. Que no exista carestía de medicamentos e insumos médicos. Que no nos encontremos con órdenes de compra engavetadas, obviamente para promover el desabastecimiento y facilitar las compras directas posteriores, lo que es un crimen y esperamos que se castigue ejemplarmente.

Nos oponemos a que se mantenga la contratación de nuevos recursos humanos, inflando la planilla de la CSS, mientras que los pacientes reclaman una mejor atención. En poco más de dos años, la actual administración llevó a cabo unos mil 575 nombramientos nuevos. Esto no puede continuar. Requerimos que todos los nombramientos, antiguos y nuevos, sean acompañados de la debida evaluación y rendición de cuentas, garantizando que los recursos posean las competencias necesarias para las posiciones.

Demandamos que se realice una auditoría independiente, que evalúe la pertinencia, necesidad, costos y sobrecostos de las obras planificadas por la administración previa. ¿Necesitamos que se sigan abriendo nuevas instalaciones, para descubrir luego que no hay acceso, o que faltan los recursos humanos? Y no digo que no hagan falta, es que se ha demostrado la falta de transparencia previa, y por más ingenuos que seamos, no podemos tenerle confianza a una planificación llevada a cabo por las anteriores autoridades. ¡Debe ser auditada!

Preocupa que el nuevo director, por ignorancia o conveniencia, resulte indiferente a la necesaria coordinación con el Ministerio de Salud, despreocupado ante la segmentación y fragmentación del sistema de salud, principal causa del bajo desempeño de los servicios de atención. Queremos que escuche las recomendaciones que surjan de la Comisión de Alto Nivel para la Transformación de la Salud, y que busque el respaldo político y financiero para ponerlas en práctica.

Tampoco queremos que los directores ejecutivos, sean seleccionados por compromisos políticos. Deben surgir de un concurso público de méritos y oposición, que garantice los mejores profesionales, altamente capacitados, con experiencia y estabilidad. Capaces de asumir la ejecución de la política pública, con eficiencia y equidad.

Rechazamos una directiva carente de capacidad, autonomía y transparencia para cumplir, con independencia y pureza, su función de convocar el concurso para la selección del director general y, posteriormente, velar por el óptimo desempeño de este y su equipo, a fin de que la CSS cumpla con sus objetivos de manera segura, continua, eficiente, rentable y transparente. No es imposible encontrar a esas personas, solo hace falta el compromiso genuino con el bienestar de la población. ¡Tiene la palabra, presidente!