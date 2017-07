La discriminación

Queda clara la frase de Bonaparte: “El que no conoce la historia está destinado a repetirla”, nuestra capacidad de manejar información, procesarla y analizarla es crucial para nuestra vida, porque atrapados en ideas y creencias juzgamos y discriminamos, violamos derechos y nos sustentamos en esas creencias que son propias del mosaico en el que vivo, desconociendo que hay, existen muchos mosaicos más…

Se nos olvida que las creencias sin análisis crítico traen tanto perjuicio a la humanidad, recordemos que por muchos siglos se creyó que la tierra era plana, era plana y los que intentaron enseñar lo contrario, les fue muy mal, cuando la evidencia fue abrumadora, se aceptó, pero el daño ya no fue reversible.

Otro horroroso ejemplo fue la esclavitud, realmente creían que un color de piel, una raza o lo económico, definía e incluso todavía hoy día ha costado entender que tal cosa es un absurdo, siglos para entender semejante error.

En cuanto al concepto de sexualidad, la mujer fue una de sus primeras víctimas, cuánto ha tardado comprender semejante falla. Los conocimientos nos demuestran mucho acerca de los sexos, creer algo porque me lo dijeron, lo leí o porque es mi religión-ojo -religión- no Dios, porque él es amor infinito; discriminar sin ese detalle es ignorancia supina y esta es la que siempre trae dolor, muerte y violencia. Por favor, aprendamos: conoce la historia…

Hoy en día a pesar de tanta ciencia, avances tecnológicos de desarrollo humano, la educación sigue supeditada a seguir instrucciones y al tradicional conductismo que informa, pero no forma en pensamiento crítico, no analiza la historia, no abre espacios para entender la evolución humana, su desarrollo, su progreso, entender su dinámica, comprender nuestra humanidad desde lo biológico, en lo social, nuestra psiquis, nuestra espiritualidad (no hablo de religión), sino de ese factor que nos impulsa más allá de nuestra mortalidad, así como también nuestra trascendencia, todas las generaciones transmiten a las nuevas sus conceptos e insisten que son las mejores, desde tiempos inmemoriales.

Entonces queremos cometer los mismos errores que se han cometido a través de la historia, antes con la excusa de la ignorancia; hoy día tal cosa es inadmisible, el conocimiento es mucho más que accesible, el problema es que saber no es sinónimo de entender, comprender, analizar y crear nuevos espacios de conocimientos.

La ignorancia es hoy día igual de rampante y esta vez nos atrevemos a decir que muchos sí saben, pero se cubren de supuesta ignorancia para seguir esclavizando, denigrando, violando derechos, tal cual edad media o antigua, por sus agendas econopoliticarreligiosas…

La religión también jugó su papel, en nombre de Dios se cometieron crímenes de lesa humanidad y aún se cometen -ojo- no nos referimos a Dios; hablamos de la interpretación que se hace de Dios y que fielmente creemos que nuestra religión o interpretación de Dios es la correcta, la única y verdadera y la queremos imponer a los demás.

A pesar de tanto conocimiento, de nuevas versiones e ideas que creíamos ciertas, se han vencido muchos mitos, como el ser zurdo, ADN, los cromosomas X o Y, etc., lo que sabemos nos afecta, descubrimos nuevos mundos, galaxias, lo que al final nos dice que sabemos que no sabemos nada, como la frase filosófica.

Ante esta realidad, definir con conceptos cerrados, inmutables, avalar creencias y darlas como ciertas, cuando son tus creencias, es algo igual como creer en la tierra plana, hasta que te enseñen que no lo es, pero ya has asesinado a quien pensaba diferente.

En pleno siglo XXI y psicoevolucionando aún, no sabemos qué nuevos hallazgos pondrán en duda o desplazarán lo que sabemos hoy. Y cómo hemos tratado a los seres humanos de acuerdo con esa idea. Dejemos de discriminar de acuerdo con el mosaico personal que hemos vivido. Empecemos a entender nuestra psicoevolución, leamos, aprendamos, volteemos atrás en la historia y no agreguemos otras víctimas para luego arrepentirnos tarde del daño hecho.