Hay que dividir la Caja de Seguro Social

La Caja de Seguro Social (CSS) fue creada en 1941 para que la población pudiera tener una pensión de vejez al retirarse. Más tarde se brindó una cobertura de atención de salud al asegurado y en 1962 se creó la figura del beneficiario, que incluía a la esposa e hijos, hasta los 11 años.

En las reformas de 1975, la cobertura se extendió a los hijos hasta los 18 años, e incluía a los padres del asegurado que dependiesen de él de manera absoluta. Indudablemente esos beneficios vinieron acompañados por una mayor cuota obrero-patronal para cubrir dichos beneficios.

En 1955 se construye la primera instalación de la CSS, la Policlínica Presidente Remón; en 1962 se hace realidad el hospital de la CSS de vía Transítsmica, y en ese lapso surgieron las policlínicas de Chitré, Aguadulce, David, Natá, Penonomé, La Chorrera. A partir de 1971, cuando se inauguran los hospitales de Changuinola y Puerto Armuelles. En los siguientes nueve años se construyó el 90% de las actuales instalaciones de la Caja. Fue un crecimiento rápido en corto tiempo.

Hoy es una institución con más de un millón 100 mil cotizantes, 3 millones de personas que reciben cobertura de salud, 67 instalaciones de atención de salud, una veintena de instalaciones que brindan servicios administrativos, más de 26 mil funcionarios, un 60% de ellos en el sector salud. Bajo su responsabilidad administra cuatros programas, Invalidez Vejez y Muerte (IVM), responsables de pensiones, que implica inversión segura y rentable de los fondos recaudados para su sostenibilidad, estudios actuariales para observar su comportamiento con el tiempo y todo lo que implica un sistema de esta índole.

Enfermedad y Maternidad (E y M), encargada de proveer atención de salud, tema igualmente complejo, implementación de una política de atención primaria de salud (APS), una política de atención hospitalaria que sea eficiente y eficaz, crear estrategias para que cada uno de los colaboradores de ese sector - son más de 15 mil- que generen el mayor grado de productividad de la atención con calidad y calidez para el beneficio de todos los derechohabientes.

Riesgos Profesionales (RP) y Administración cubre todo lo concerniente al gasto administrativo.

Como observarán, tenemos una hiperinstitución con dos grandes responsabilidades, por lo que es imposible que una sola persona pueda administrarla de manera correcta

El anuncio que hizo el presidente Juan Carlos Varela, de dividir la institución en dos, no solo es acertado, sino necesario como primer paso para que rescatemos a la CSS.

Indudablemente para esto hay que crear una hoja de ruta, que se realice de manera fluida, sin traumas administrativos ni en las dependencias que prestan servicios de salud a los usuarios.

Sugiero algunas ideas. Primero, hacer una divulgación amplia del por qué de esta medida, para colaboradores y usuarios. Segundo, RP se convierte en un programa transversal para IVM y E y M, debido a que tiene componentes de ambos.

En la actualidad RP, en su componente de atención de salud, es subvencionado por E y M. Debe corregirse esto para que RP le haga un reconocimiento real por este servicio. Lo que no puede ocurrir es que se duplique este servicio, que sería no solo un error administrativo, sino financiero. Tercero, crear el perfil del director general y de la junta directiva de cada una de las instituciones. El director general de pensiones debe ser una persona que domine el tema del seguro, inversiones y todo lo relacionado a este. Los componentes de la junta directiva deben tener conocimientos básicos de este tema. En E y M, igual, en la dirección general deben tener conocimientos de políticas de APS y administración de hospitales. Me parece que debe incluirse en el organigrama direcciones nacionales para cada uno de esos ítems, con una política clara de metas anuales, rendición de cuentas, penalizaciones a los que no las alcancen e incentivos para los que las superen.

Por último, y para los que ya iniciaron con los “cantos de sirena”, de que esto es una privatización, que expliquen en qué sustentan esta afirmación, ya que lo que se tendrá son dos instituciones con sus respectivas direcciones generales y juntas directivas, en reemplazo de una agencia pública que funciona ineficientemente en su estatus actual.