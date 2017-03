Los doctorados en la UP

En fecha reciente, en el informe presentado por el rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, el quinto punto dice: “Aprobación de un programa de incorporación de jóvenes doctores provenientes de universidades prestigiosas, que desean ingresar a nuestra universidad, bajo la figura de profesor extraordinario”. Esto, como se señala, es para fortalecer la investigación.

Esa medida nos parece positiva, con la salvedad de que otros incentivos, sobre todo el financiero –para dar solidez a las investigaciones–, debe igualmente legislarse para los doctores que egresan de nuestra universidad. Aquí suponemos que la UP igualmente es considerada como una institución “de prestigio”, a pesar de sus evidentes limitaciones, principalmente por la falta de recursos. Pero, ¿cuál es la situación de los estudios de doctorado en la UP? ¿Son, o no, de calidad tales programas?

Hace ya dos años recibieron sus títulos los graduados de la primera promoción del doctorado impartido en la Facultad de Empresas y Contabilidad. Los nuevos doctores, en su mayoría, son docentes de la UP en ejercicio. Este mismo esfuerzo, que busca mejorar la calificación del docente y, por tanto, la calificación de la propia institución, lo han emprendido en otras facultades, como es el caso de Humanidades, con el doctorado en Ciencias Sociales, y en la Facultad de Derecho. Los ejemplos son escasos.

Con estos estudios de poslicenciatura y maestría, se trata de responder a uno de los parámetros de exigencia respecto a la calidad de la enseñanza universitaria, para que los que ingresan, egresen con mayor solidez en la especialidad respectiva. Esto es parte de una situación exigible para las instituciones de educación superior. Y sus programas son establecidos para que los egresados lo hagan con calidad. Siendo así, y aun cuando no regateamos los niveles de calidad de los doctorados impartidos en las universidades consideradas de “renombre”, tampoco cedemos espacios para dejar de incluir en tal valoración a los programas doctorales emprendidos en la UP.

Es cierto que el QS Rankings University ubicó, en el 2014, a la UP en el puesto 116 de 300. Esto no es ajeno, entre otras variables, al número reducido de doctorados que hay en la institución. Ahora bien, semejante evaluación no tiene por qué desconocer la calidad de la docencia superior que se imparte en Panamá. En este tema de las calificadoras compartimos con la investigadora Vielka Escobar, al señalar que “la calidad de las universidades no se puede evaluar simplemente empleando números”. También, compartimos el criterio de que “si de baja calificación” se trata, al final lo que está por medio no es el trabajo ni los alcances reales y efectivos de nuestras universidades públicas, sino la naturaleza de las políticas públicas aplicables en los temas de docencia superior”.

Incentivemos los doctorados en la UP. Y démosle el reconocimiento y el valor que estos tienen.