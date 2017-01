La dura realidad de la CSS

Panamá es un país bendecido por Dios, sin embargo, ha sido y es víctima de los apetitos desmedidos de los políticos criollos y de los grandes poderes económicos. El “juega vivo” y la corrupción rampante nos están llevando al despeñadero. La atención de salud parece no estar en las prioridades del Estado. Lo que prima es el clientelismo y la lucha por los espacios políticos.

Del presidente de la República para abajo, no les interesa conocer la realidad de lo que sucede en atención de salud en la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (Minsa).

Apuestan a oír “medias verdades agradables” de su círculo 0 y a sus copartidarios políticos. Lo triste es que por estar mal informados, organismos con jerarquía indiscutible de la sociedad civil, como la Cámara de Comercio, Apede y algunos miembros de la junta directiva de la CSS proponen cambios que no van a resolver el problema real y que requieren de reformas de leyes que, sobre todo, van a traer más burocracia e ineficiencia, como es dividir a la CSS en dos entidades.

Nadie quiere ver ni oír y mucho menos entender. Se desconoce a fondo la realidad existente en el sector salud. Hay que corregir los siguientes errores:

1- El Gobierno no evalúa ni revitaliza las estructuras físicas en CSS, tampoco se conoce el estatus del equipo e instrumental para adecuarlo.

2-Producción deficiente y a destiempo del personal médico, técnico y administrativo.

3- Usuarios que por falta de orientación y guía hacen uso inadecuado de las facilidades que ofrece la institución.

4- Casas comerciales proveedoras aprovechan la burocracia administrativa para promover la cultura de las coimas.

No importa a quién designen en la dirección general de CSS. La actitud de los funcionarios del sector salud tiene que optimizarse, de hecho son un reflejo de lo que sucede en otras entidades de Gobierno. Falta institucionalidad, gobernabilidad, disciplina. No hay rendición de cuentas, ni mucho menos certeza de castigo. Los puestos directivos los ocupan políticos sin experiencia alguna, no entienden del sentido de pertenencia ni de dar ese valor agregado a su función y trasmitirla a sus subalternos.

Un elevadísimo porcentaje de funcionarios administrativos actúa como autómatas, el personal técnico médico arrastra un tsunami de indolencia y desmotivación; esto promueve la deshumanización en su trato a los pacientes e irrespeto a sus colegas.

La cura para este problema, Minsa-CSS, es una evaluación real e independiente sobre la situación de las 880 facilidades sanitarias y adecuarlas, sin construir un hospital más, no se requieren, excepto los tres nacionales.

Hay que evaluar la producción real del trabajo de los funcionarios, tanto médicos como administrativos. Acabar con los asesores innecesarios, autómatas que solo sirven para abultar la burocracia.

Los 2 mil millones que invierte el Estado en Minsa- CSS cada año serían suficientes para lograr un buen servicio de salud pública.

No se requiere dividir la CSS, sino lograr una gestión eficiente en todos los niveles y que exista rendición de cuentas y certeza de castigo. Hay que revisar y recomponer la junta directiva de la CSS, integrar las dependencias para garantizar una buena atención al usuario.