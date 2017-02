La educación empieza en el hogar

Considero que la buena educación y los nobles principios son atributos esenciales del ser humano, que deben impartirse primeramente en el hogar por los padres de familia. Recuerdo que cuando yo era un niño mi madre siempre me inculcó buenos ejemplos, como respetar los bienes ajenos (no robar), no decir nunca una mentira, y honrar a las personas mayores.

Hoy muchas veces no sabemos quién es el padre y quién es el hijo. En lo personal siempre acaté los buenos consejos y, a pesar de las limitaciones de mi familia, nunca se me ocurrió quitarle nada a nadie. Actualmente estos preceptos han sido olvidados. No debemos olvidar que en aquellos tiempos había siempre una madre amorosa, o una esposa que no permitía que ningún miembro de su familia llevara al hogar nada robado o de dudosa procedencia.

Lamentablemente, hoy hemos llegado a una situación en que la corrupción y el juega vivo han invadido casi todos los estratos de la sociedad. La moral ha alcanzado un nivel muy bajo, la justicia que debió ser imparcial, se ha vuelto selectiva para favorecer a determinadas personas; hay jueces y abogados venales que por dinero hacen toda clase de malabarismos para amparar a delincuentes y eludir la acción de la justicia. Y, de esta forma, se convierten los procesos en una especie de mercado donde todo tiene un precio.

Lo que muchos ignoran es que la totalidad del universo está regida por leyes que no se pueden violentar, porque lo que hacemos tiene sus consecuencias, y el que siembra vientos, de seguro, cosechará tempestades.

Es la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que se aproveche de un bien ajeno o cometa un delito, tarde o temprano, recibirá su castigo aquí en la tierra, o en el más allá, donde un juez justo hará justicia.

Y digo esto porque sé que hay muchos exfuncionarios del pasado gobierno que cometieron delitos… y hoy están enfermos. Hay otros que, en el exilio, ya están recibiendo su castigo. Si hubieran actuado con honestidad, hoy vivirían felices al lado de su familia. Es la amarga lección que todo funcionario de gobierno debe asimilar. Las posiciones gubernamentales se han creado para servir, no para servirse, como muchos tienen por costumbre.

Todo esto viene a cuento porque la familia de un conocido político, caído en desgracia, hoy llora lágrimas de sangre. Tal vez en ese hogar no hubo una madre o una esposa que impusiera su autoridad y le dijera a sus hijos y a su marido: Ustedes no están haciendo lo correcto. No obstante, si lo hizo, su conciencia debe estar tranquila.