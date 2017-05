Se ensombrece más la paz del mundo

Qué contradicción más grande y más grave la supuesta demostración de poder del gobernante de la nación considerada más poderosa del mundo, con la explosión de la “más poderosa bomba” destructora de vida, naturaleza y construcción material en Afganistán, país donde informes noticiosos indican que en 2016 fueron asesinados por bombas 11 mil 500 civiles inocentes –incluidos cientos de niños– y más de 700 mil huyen despavoridos, mientras Trump envía 5 mil tropas más y armamentos para continuar allí.

En Irak continúa la matanza de civiles y niños, en donde además se dan muchos nacimientos con deformidades y hasta sin cerebro, luego de la invasión. Arden Yemen, Libia, Somalia, Palestina y Siria en una hoguera que puede extenderse a Corea y China, porque, además, hay una peligrosa escalada contra Rusia, y ya hasta América Latina se encuentra amenazada.

La debilitada Unión Europea trata de paliar su crisis interna, sin crecimiento económico y desde donde miles emigran hacia el continente americano. Solucionar sus diferencias y falencias es muy difícil, peor si se involucran en más guerras. Aún están frescos Hiroshima y Nagasaki y algo peor acecha a la humanidad. La comunidad internacional siente que las infames políticas del miedo y la prepotencia han llegado a límites inaceptables como irresponsables.

La ira, el robo de tierras y riquezas, la falsedad, la arrogancia y el cinismo lucen sus mejores galas en un mundo, donde los hipócritas continúan enquistados dentro de la sociedad, algunos predicando, sin ejemplo, aun ostentando cargos y vistiendo túnicas sacerdotales de cardenales y supuestos “apóstoles”.

Los políticos, grandes hipócritas miembros de congresos, asambleas y cortes de “justicia”, que se arrodillan ante los altares, mientras mienten y delinquen en sus actuaciones, sin cumplir con sus deberes o con lo que prometieron. Otros se camuflan, como seudoperiodistas o “escritores”, bien pagados, para cumplir el trabajo sucio de confundir, desorientar y encontrar delitos y fraudes en Sur América, cuando están en el norte, y algunos europeos con procesos electorales anacrónicos y sin observadores internacionales. Nunca denuncian la opresión ni los crímenes de guerra y sus consecuencias; los asesinatos de periodistas, activistas y miembros de etnias originarias; las desapariciones de estudiantes y dirigentes campesinos, todo cuanto lamentablemente se da en países americanos como México, Honduras, Colombia, Chile (Plan Cóndor) y otros, así como muertes impunes de civiles afroestadounidenses por parte de la Policía de Estados Unidos.

Es de justicia que quienes comparten la explotación mundial y dentro de cada país, hayan escuchado el llamado de una mayoría de la humanidad cada vez más golpeada y llorosa, ante tan profundos sufrimientos. Ojalá, quienes asesinan en masa sin distingo de raza, sexo, ni edad, hayan podido meditar y entender sobre la gravedad de sus delitos.

Que quienes actúan, como Saqueo, saqueando los países y las arcas de los Estados mientras los pueblos padecen hambre, pésima atención de salud y educación, entiendan que un día pagarán, y que quienes tienen la obligación de administrar justicia y tuerzan esta por dádivas y favores, pagarán el doble.

Es de esperar que se le dé sentido y respeto a la vida y a las relaciones entre países, para evitar que el odio continúe aumentando contra las naciones –y sus nacionales injustamente– por las actuaciones de sus gobiernos. Que no se continúe imponiendo el poder por medio de las armas, o convirtiendo en armas el poder financiero, mediático y político.

Quienes dirigen los viejos, y nuevos imperios, deben meditar que no se podrán sostener sobre el crimen y el amedrentamiento, y que la muerte de millones de niños y mujeres por los bombardeos, venta de órganos o por su explotación sexual, laboral o deportaciones, no tienen perdón y calcinará sus conciencias.

No habrá bomba ni arma capaz de matar los ideales de redención y paz, principios de la ley de Dios. Los 15 cánticos que acompañaron el vía crucis que sufrió Jesús de Nazaret y que fueron elaborados por comunidades eclesiales del mundo, contienen mensajes y verdades inclaudicables, como el número 11. Si políticos, mandatarios y miembros de instituciones, que se deben a los pueblos, meditaran sobre equidad y justicia, sin prepotencia, podrían ver cuán bella puede ser la vida para todos los pueblos del mundo, y no el desastre en que están convirtiéndola. La concentración de riqueza y poderes es un error criminal. Tal vez, tendrá Jesús que apurar su nueva venida, o no encontrará nada de esta “civilización”.