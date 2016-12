Los fantasmas de la Navidad

Esta semana debería haber escrito un artículo sobre la Navidad, de la importancia de dicha fecha para al evolución de la historia de la humanidad y sobre la unión de las personas con su familia. Pero no pudo ser, lamentablemente, una vez más los fantasmas del odio y el fanatismo me obligan a reflexionar sobre lo que nos está pasando, como sociedad y humanidad.

De las diferentes formas de ejercicio de la violencia armada, probablemente, el terrorismo es la más despreciable de todas, debido a la cobardía de sus actores y la imprevisibilidad de sus ataques, pues al carecer de un marco de límites claro, actúa en cualquier lugar y en cualquier momento.

Pero, a esas características hay que agregarle otras dos que hacen que el fenómeno del terrorismo en la actualidad sea aun peor: la incorporación de motivaciones religiosas y el uso de medios no convencionales para llevar a cabo los ataques.

A la mayoría de los grupos que actúan hoy –al menos los más reconocidos– los mueve un “supuesto” afán de conquista religiosa. No se trata ya de liberar un territorio ocupado, u obtener la independencia de una nación, sino que buscan el sometimiento del mundo a la fe que ellos profesan –una visión radicalizada y deformada del islam–, en una suerte de retorno al oscurantismo y la barbarie.

Esta nueva modalidad no tiene un fin posible, salvo el sometimiento; no pelea por un objetivo claro y alcanzable, sino que implica la aniquilación de quienes no se encuentren dispuestos a aceptar vivir bajo sus reglas. Más que un grupo terrorista, se asemeja a un régimen totalitario y no tiene nada que ver con la práctica y delineamientos reales del islam.

La segunda característica mostró sus primeros síntomas con la ola de secuestros de aviones, muy utilizada a partir de la década de 1970. Luego de que esa medida perdiera efectividad, los ataques del 11 de septiembre marcaron un nuevo hito en la locura y la falta de escrúpulos de estos seres.

El uso de medios de transporte como armas de ataque se extendió rápidamente, incluso dejando lugar a la imprevisibilidad por sobre la efectividad. Es preferible para estos asesinos, matar un número menor de personas, usando un camión para arrollar transeúntes desprevenidos, que estrellar un avión con sus pasajeros a bordo.

Además de la menor dificultad logística, el sentimiento de incertidumbre que permanece en una población es mayor ante la eventualidad de que cualquier camión o cualquier automóvil puede desatar el desastre y el caos.

Ante el horror del cobarde ataque en Berlín, al igual que sucedió recientemente en Niza, los demócratas del mundo no nos podemos quedar de brazos cruzados, y mucho menos dar la lucha por perdida.

Esta pelea por la libertad y la democracia se gana con más libertad y más democracia, y con más tolerancia. El ingrediente fundamental para sembrar esa semilla de la convivencia y la tolerancia es la educación; es la aceptación del otro, a pesar de sus diferencias.

Solo de esa forma todos podremos ser, de una vez por todas, hermanos y aceptarnos como miembros de una única raza, la raza humana.

Que estas fechas despierten en nosotros la paz y la hermandad.

¡Feliz Navidad para todos!