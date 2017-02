Por fin se confiesa el mundo

Sí. Por fin dies venit. Con su proverbial valentía bien ceñida de ética periodística, mi amigo I. Roberto Eisenmann escribió en La Prensa, del día 30 de diciembre pasado, un artículo de opinión bajo el título “Las confesiones del fin del mundo”. El que yo pongo a estas líneas, amable lector, quisiera que sonase a expresión de contento por tener a mi abasto la gran noticia que en este país tiene oficialidad asordinada cuando amerita el aplauso más cerrado que haya sonado en Panamá durante muchos años, al extremo que en mi fuero interno, amador de un Caribe trastornado, con dolida tristeza me pregunto: ¿A dónde vas Panamá? ¿Quién te salvará, Caribe?

Refiriéndome al presidente Danilo Medina, que lo es de la República Dominicana, saltarín de la Constitución, como si fuera niño malcriado jugando a la comba, le escribí no hace mucho tiempo una carta incluyendo el siguiente fragmento que entrecomillo: “Solo un pueblo domado, dormido y dopado es capaz de aguantar sin alzarse, sin defender la soberanía que está en él y no en quien tan mal la representa”.

El pueblo no es imbécil e intuía con razón holgada que las crecientes, supermillonarias riquezas de la clase política en el poder, no estaban siendo bien habidas y que con sus lujos desaforados estaban escarneciendo a un proletariado, tan asqueado como hambriento. No solo esto, sino que incitaban con su conducta a que la ciudadanía se apuntase al juega vivo, como lotería nacional, tal y como lo expresó hace más de 400 años un escrito que alguien se atrevió a colocar bajo el plato sopero de su majestad el rey de España Felipe IV, en el comedor real. Entre otros versos –se dijo que su autor fue el gran escritor español Francisco de Quevedo y Villegas– estaban los siguientes: “El pueblo doliente –llegó a recelar– no le echen gabela –sobre el respirar–”. “Los pobres repiten –con mayores modos– ya todo se acaba –pues robemos todos–”.

Ignoro si Odebrecht sabía esto, pero lo cierto es que su matrimonio con la clase política inescrupulosa lo contagió en Panamá por su idoneidad mercantilizada y mercantilizadora.

Soy residente en Panamá y padezco sus carencias. He soportado duros infortunios, como, por ejemplo, ver mis bienes sometidos más de una y dos veces al deporte nacional conocido por “vandalización” por valor de más de 6 millones de dólares. No perdí el tiempo por respeto a ese deporte nacional. Intenté que me oyeran los que mandan. Desistí luego del primer intento, al constatar tanto su desinterés como su sordera gubernativa.

He llegado a pensar que el país entero padece anomia, tal como significa según el Diccionario de la Real Academia de –nuestra y vuestra– Lengua Española: “El conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación”.

Vuelvo a Odebrecht y declaro que estamos sumergidos en el clima de la impunidad que se ha convertido en norma repelente y el pueblo clama, a grito herido, que quiere saber la verdad, toda la verdad, sin juegos florales de soberanías ocultonas y desnudas de clámides, bandas, fajas, casullas y togas. Lo que digo vale para más de una docena de países, cuya soberanía ha sido pasto de políticos acanallados en contubernio letal con Odebrecht; pero valga señalar que solo tienen precio los que están en venta. Los hay que nunca lo tuvieron ni han estado ni están en el mercado de los sinvergüenzas.

Vengan los nombres de los malandrines y de sus cómplices y encubridores, aunque lleven hoy, o hayan llevado, banda de mandatario: estuvieron con Odebrecht y se infectaron en esa gusanera.

Estados Unidos (EU) ha atraído la competencia investigadora del magno fraude porque Odebrecht utilizó entidades de crédito estadounidenses y allí deben tener lugar investigaciones con la seriedad y eficacia que se ponen en tales cuestiones para lo que recabarán los auxilios del FBI, de la CIA o de la DEA, si los necesitan.

Recapaciten los que, de uno u otro modo, pueden ser llamados a confesar en la corte penal que conoce del caso, en la que no van a valer compadrazgos ni recovecos soberanos ni fantasías caribeñas.

Quien ofende penalmente –sea autor, cómplice o encubridor– en EU o instituciones o personas estadounidenses, puede ser condenado a pagar la pena en cárceles federales, donde todas las celdas y los uniformes y las comidas son carcelarias, o sea, demócratas: Noriega memento. O el Chapo. O Waked.

El pueblo exige nombres, aunque sean de los más relucientes del país, para que se les vea toda la cara, y no presuman los que mandan de sus investigaciones, porque el pueblo no les quiere para tales labores pues no se fía de su trayectoria ni pasada ni presente ni futura, pero sí se fía de las que tiene en curso la justicia penal de EU y lo que se haga aquí creerá el pueblo que serán delictivas maniobras para tapar, no para descubrir. Tan baja está la confianza en la grey política que detenta el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Panamá necesita padres de la patria y no logreros come patrias.

Panamá, país rico, puede y debe ser ejemplarizador de un Caribe comido de lobos y ser cabeza de una confederación poderosa, como ya la había querido Simón Bolívar y que definió en su Carta a un caballero jamaicano, el 6 de septiembre de 1815, proponiendo una inmensa globalización de la que su capitalidad debía ser Panamá. Sus palabras aún resuenan en los oídos de quienes no ignoran al sabio y valeroso libertador trascendente. Su pensamiento sigue vivo y es factible a los hombres que no se venden porque nunca tuvieron precio.

¿Acaso ya no existen en Panamá? ¿Acaso esperamos que explote un fervor revolucionario, con un Robespierre al frente que a golpe de guillotina y sangre –incluso la propia– se consiga, como en Francia, el nacimiento clamoroso de la libertad, igualdad y fraternidad y el himno más hermoso e incitante del mundo?

He dicho en mi patria española: “Me duele España”. Digo a Panamá, mi residencia: “También me dueles, Panamá”.