Una fiscalía especial ciudadana para Odebrecht

La demora en todo lo relacionado a las investigaciones sobre Odebrecht ha sembrado la duda de que funcionarios de este gobierno estén involucrados.

La manera más directa para disipar toda duda sería que la procuradora, Kenia Porcell, nombrara a un fiscal especial de fuera del gobierno y del Ministerio Público, con sobrada fe pública para una investigación independiente.

El presidente, por su parte, en una declaración pública dijo que las obras de su gobierno, contratadas con Odebrecht, las sometía a “cualquier auditoría, sea por la SPIA, Cámara de Comercio, sociedad civil, el que quiera”.

Como la procuradora no se da por enterada, es importante que el sector no gubernamental le recoja el guante al presidente. Deben reunirse: Magaly Castillo de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Ramón Ricardo Arias de Transparencia Internacional–capítulo de Panamá, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), la Universidad Tecnológica, la Cámara de Comercio, tres jefes de investigación de los medios de comunicación, la Apede, el Conato y un ingeniero de Kiwanis, para nombrar a un colectivo de expertos que, a su vez, nombre un fiscal especial ciudadano a la cabeza, para iniciar, con urgencia, la investigación. Se podría lograr de inmediato una conexión internacional con los fiscales de Brasil, con José Ugaz, con funcionarios de Estados Unidos, Suiza y otros.

La contraparte de esta comisión debería estar conformada por los ministros Roy, Etchelecu y el alcalde de Panamá, quienes encabezaron las contrataciones de este gobierno.

Solo así se podrá recobrar el nivel de confianza y credibilidad requerido para que la ciudadanía vuelva a creer en que la investigación sobre la empresa criminal Odebrecht está caminando con la debida celeridad e independencia.

Por supuesto que lo ideal sería que la fiscalía ciudadana contara con la fuerza de un nombramiento formal de la procuradora, pero no podemos someternos a “los tiempos de decisión” de la misma.

Cuando un país sufre una crisis seria, la ciudadanía tiene que ejercer sus derechos. Más allá de la indignación y la protesta, que debe ser continua hasta que la raíz de la crisis se resuelva, hay que tomar el toro por los cachos y poner todos sus talentos independientes a funcionar con eficacia.

En este caso, el presidente pidió una exhaustiva investigación. No dejemos que su solicitud se la lleve el viento. Tomemos su palabra y hagamos –como ciudadanos– lo que la autoridad no está haciendo con la debida celeridad e independencia. Esta idea y acción no sería para confrontar a la autoridad, sino que la complementaría, por solicitud pública del propio presidente de la República.

Esta fiscalía especial ciudadana debe funcionar con total transparencia, informando al público cada paso de su trabajo, las colaboraciones recibidas, las faltas de colaboración –si las hubiera– de las autoridades nacionales e internacionales, y los resultados de las investigaciones que se vayan produciendo, paso a paso, así como el resultado final.

Esta idea me fue expuesta por un ciudadano con profunda vocación de país, cuyas opiniones –siempre bien pensadas– respeto y admiro. Él, también, me recalcó la necesidad de que se incluyan en el colectivo sugerido a jóvenes ciudadanos, abogados e ingenieros, preferiblemente de la clase popular y media, cuyas vivencias son distintas a las de las cúpulas tradicionales, y contribuyen a una visión más real del país.

Ciudadanos, ¡manos a la obra! Que sea una iniciativa colectiva, sin el sello de ninguna persona o grupo específico. Que sea, simplemente, una respuesta ciudadana colectiva a una solicitud pública hecha por el presidente de la República.