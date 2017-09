Cada vez que escribo mi opinión, siempre lo hago sobre un tema específico, pero en esta ocasión quiero escribir algo diferente, dado que quiero manifestar algunas inquietudes que han surgido desde el fondo de mi corazón.

Me parece una total injusticia que al Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE) se le haya incluido en la Lista Clinton, solo porque tienen sospechas de que su dueño, Abdul Waked, está vinculado con el narcotráfico y el blanqueo de capitales, y no solo eso, lo incluyen en esa lista para obligarlo a vender sus empresas y dejarlo sin patrimonio aun cuando no le han podido comprobar nada. Sinceramente, me pongo en sus zapatos y me quedo horrorizado. Espero que esto se pueda solucionar lo más pronto posible para que los diarios no se vean afectados.

Sobre las famosas “donaciones” que los diputados de la Asamblea Nacional habían gestionado para sus comunidades con fondos del Estado, quiero expresar que los diputados deben entender que en ninguna de sus funciones constitucionales está el de repartir donaciones. Ojalá los diputados lo hayan entendido claramente y que no vuelvan a caer en eso otra vez.

En una ocasión fue presentado el proyecto de ley N°66 que establece la Ley de la Juventud en Panamá. Siento que es necesario que se le tome importancia al proyecto, se discuta y se convierta en ley de la República, porque es necesario establecer un marco jurídico que permita a la juventud adquirir una formación integral que le permita participar activamente en varios sectores del país. Me enteré que lo tienen congelado y que no se ha retomado su discusión. Exhorto a los diputados a que tomen en cuenta este proyecto.

También quiero traer a colación el anteproyecto de ley de los horarios universitarios. Este es otro proyecto que me encantaría que fuese discutido y convertido en ley de la República, porque he podido comprobar que los horarios académicos actuales, sobre todo los del turno matutino, están afectando negativamente el proceso de aprendizaje, dado que hay algunos estudiantes que viven lejos de las sedes de las universidades y en algunas ocasiones no logran llegar a tiempo, por lo que llegan con sueño y se les dificulta muchísimo el poder captar la información brindada por el profesor en el aula de clases.

Sobre el caso del expresidente Ricardo Martinelli, si de verdad él tiene las pruebas contundentes que demuestran que no está implicado en ninguno de los delitos de los que se le acusan, que venga a Panamá y las presente ante la justicia panameña sin temor.

El autor es ciudadano